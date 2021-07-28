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Президент США Джо Байден прийняв лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську в Білому домі.

Про це повідомляється в твіттері президента США та соціальних мережах Тихановської.

"Мені випала честь зустрітися зі Світланою Тихановською в Білому домі сьогодні вранці. Сполучені Штати стоять поруч з народом Білорусі в прагненні до демократії та загальних прав людини", - написав Байден.

За словами Тихановської, вона попросила Байдена допомогти Білорусі стати "прикладом ненасильницького переходу до демократії".

"Я виходжу з Білого дому з упевненістю, що голос мільйонів білорусів було почуто. Білоруська революція не пов'язана з геополітикою. Це демократичний вибір білорусів, і моральний обов'язок США - підтримати нас. Суверенітет Білорусі не підлягає обговоренню і торгу. Будь-які угоди, підписані нелегітимним режимом, незаконні. Рішенням кризи можуть стати лише нові вільні вибори під міжнародним контролем. А всі ув'язнені з політичних мотивів повинні бути звільнені без будь-яких умов. Криза в Білорусі має увійти в міжнародний порядок денний, в ООН та ОБСЄ, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності в міжнародних судах", - заявила опозиціонерка.

Нагадаємо, що Тихановська була суперницею Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі в серпні 2020 році.

За підсумками виборів Олександр Лукашенко, який беззмінно править країною вже майже три десятиліття, знову проголосив себе переможцем. За даними ЦВК Білорусі, він набрав 80% голосів, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

Достовірних рейтингів кандидатів не було, але, за даними деяких організацій, які намагалися вести спостереження за підрахунком голосів, більшість виборців проголосували за Тихановську. Вибори проходили з численними порушеннями, місцевих спостерігачів не пускали на дільниці, міжнародні взагалі не були запрошені.

Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.

З серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції.