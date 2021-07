У Росії до головного редактора The Insider прийшли з обшуком

Головний редактор The Insider Роман Доброхотов

У Росії до головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова прийшли силовики. Причини візиту не уточнюються, Доброхотов припускає, що у нього обшук.

Правозахисники повідомляють, що зв'язок з Доброхотовим зник "практично відразу".

Колега головного редактора Сергій Єжов написав у твіттері, що сьогодні Доброхотов повинен був вилетіти з Росії.

За словами засновника Bellingcat журналіста-розслідувача Христо Грозєва, Доброхотов збирався вилетіти "для роботи над серією нових розслідувань".

Видання припускає, що обшук у журналіста пов'язаний зі справою про наклеп, яку порушили в квітні за заявою блогера з Нідерландів. Приводом стала стаття "Говорить і показує ГРУ. Як Міноборони поширює фейки через іноземних журналістів", в якій говорилося, що Вілем Ван дер Верфф співпрацював з ГРУ і отримував від Міноборони гроші за поширення інформації про збитий Boeing на території Донбасу.

The Insider також пише, що обшуки проходять у родичів журналіста, але не вказує, у кого саме.

23 липня Мін'юст вніс The Insider до реєстру "іноземних агентів". Тоді Доброхотов заявив, що The Insider працюватиме далі. Він пояснив, що це латвійське видання, яке зареєстровано в Латвії за тамтешнім законодавством. "І що там Мін'юст хоче, The Insider не цікавить. Представництва видання в Росії немає, тому всі ці божевільні закони на Insider не поширюються, Insider буде працювати, як працював", - зазначав Доброхотов.

The Insider - агентство з розслідувань, яке почало роботу 2013 року. Один з найвідоміших матеріалів, в підготовці якого брало участь ЗМІ, - розслідування про ймовірних отруювачів Олексія Навального "Новачком".