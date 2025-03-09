"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025

Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2025 рік, їх імена оголосили на церемонії нагородження 9 березня.

Про це інформує LB.ua.

Переможцями у наступних номінаціях стали:

Література:

Юрко Іздрик. Збірка поезій "Колекція".

Кіномистецтво:

Повнометражний ігровий фільм "Довбуш". Олександра Саніна, Сергія Михальчука та Алли Загайкевич. Премію присвятили колегам, які загинули, зокрема членам знімальної групи.

Фото: LB.ua

Візуальні мистецтва:

Жанна Кадирова. Персональна виставка "Траєкторія польотів".

Фото: LB.ua

Декоративно-прикладне мистецтво:

Карпець-Єрмолаєва Валентина Іванівна, Пікуш Андрій Андрійович, Пікуш Марія Іванівна, Рибак Наталія Михайлівна (майстри петриківського розпису).

Мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

Фото: LB.ua

Музичне мистецтво:

Богдана Півненко. Створення концертних програм в 2019-2024.

Олександр Шимко (композитор). "Вирій" — сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти.

Публіцистика і журналістика воєнного часу:

Павло Казарін. Проєкт "Публіцистика воєнного часу".

Театральне мистецтво:

Вовкун Василь (режисер-постановник). Опера "Лис Микита" (музика І.Небесного, лібрето В.Вовкуна, 2020 р.), балет "Тіні забутих предків" (музика І.Небесного, лібрето В.Вовкуна, 2023 р.), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д.Данова, лібрето В.Вовкуна, 2022 р.), театралізована кантата "Псальми війни!" (музика Є.Станковича, лібрето В.Вовкуна, 2023 р.) Львівської Національної опери.