У лютому зупинено розповсюдження понад 600 книг, пов’язаних з Росією та Білоруссю

Видання розповсюджували низка інтернет-магазинів. Крім того, у лютому до Переліку антиукраїнських видань було внесено 10 книг.

У лютому встановлено факти незаконного розміщення українськими інтернет-магазинами «Кіндер-сіті», «ЛітЛукс», «WhisperBook» та «HighBook» на маркетплейсі Prom.ua та на створених на платформі Prom.ua вебсайтах комерційних пропозицій щодо продажу понад 200 найменувань видавничої продукції, пов’язаної з державою-агресором та Республікою Білорусь.

Про це повідомляє Держкомтелерадіо.

Завдяки налагодженій співпраці з адміністрацією маркетплейсу Prom.ua виявлені товарні позиції видалено, а суб’єктам електронної комерції надіслано попередження щодо неприпустимості провадження діяльності у видавничій сфері з порушенням вимог українського законодавства.

Крім того, встановлено факти протиправного розміщення інтернет-магазинами «SeriousBook», «MH-Books», «DinaShop», «MarketCrane» та «Sportbooks» на маркетплейсі ROZETKA.UA понад 400 найменувань видавничої продукції походженням з держави-агресора та Республіки Білорусь.

Завдяки вжитим спільно з адміністрацією маркетплейсу ROZETKA.UA заходам заборонену до розповсюдження видавничу продукцію видалено, а продавців попереджено про передбачену законом відповідальність за провадження неправомірної діяльності у видавничій сфері.

Загалом з квітня 2024 року припинено розповсюдження понад 7,3 тис. найменувань видавничої продукції держави-агресора та Республіки Білорусь, незаконно розміщеної продавцями на інформаційних ресурсах Prom.ua та ROZETKA.UA.

Держкомтелерадіо здійснює моніторинг українського сегменту мережі Інтернет щодо наявності в книготорговельній мережі книжкових видань, виготовлених та/або випущених у світ видавництвами держави-агресора та Республіки Білорусь. Розповсюдження таких видань в Україні заборонено відповідно до статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

У лютому до Переліку антиукраїнських видань було внесено 10 книг. Станом на сьогодні у ньому міститься інформація про 561 пропагандистське видання.

Зазначимо, що за результатами моніторингу ведеться Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Основне призначення Переліку – інформування суб’єктів книгорозповсюдження, правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про те, що розповсюдження включених до нього видань може містити ознаки злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України.