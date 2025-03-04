Стало відоме ім’я лауреата премії імені Леся Курбаса

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця.

4 березня Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця премії імені Леся Курбаса.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Лауреатом став Дмитро Захоженко за постановку вистави «Птахи».

Дмитро Захоженко — український театральний режисер, головний режисер Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, який поставив на сцені цього театру вже не одну успішну виставу, додали у Мінкультури.

Виставу «Птахи» Захоженко поставив за мотивами комедії Арістофана. У ній своєрідно поєднали античний і пластичний театри, сучасну композиторську музику й українську традиційну пісню, документальні інтерв’ю та стендап.

Прем’єра вистави відбулась у квітні 2024 року на сцені Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.