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Стало відоме ім’я лауреата премії імені Леся Курбаса

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця.

Стало відоме ім’я лауреата премії імені Леся Курбаса
режисер Дмитро Захоженко
Фото: Facebook/Фестиваль-Премія ГРА

4 березня Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця премії імені Леся Курбаса.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

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Лауреатом став Дмитро Захоженко за постановку вистави «Птахи».

Дмитро Захоженко — український театральний режисер, головний режисер Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, який поставив на сцені цього театру вже не одну успішну виставу, додали у Мінкультури.

Виставу «Птахи» Захоженко поставив за мотивами комедії Арістофана. У ній своєрідно поєднали античний і пластичний театри, сучасну композиторську музику й українську традиційну пісню, документальні інтерв’ю та стендап. 

Прем’єра вистави відбулась у квітні 2024 року на сцені Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

  • Премію імені Леся Курбаса присуджують щорічно професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.
  • Торік Захоженко був серед лауреатів премії, одна тоді перемогу виборов режисер Артем Вусик - за постановку про досвід війни на Салтівці в Харкові. 
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