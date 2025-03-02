Українська колона третій рік поспіль популяризує культуру України під час кіпріотського карнавалу.

На Гранд Параді в Лімасолі – головній частині кіпріотського карнавалу, – українська спільнота Кіпру створила колону, оформлену за мотивами робот української художниці Марії Примаченко.

Українці вже втретє представляють власну тему на карнавалі в Кіпрі. Минулого року образи створили за мотивами українського анімаційного фільму “Мавка”. Цьогоріч, у костюмах, натхненних творчістю Примаченко, у колоні взяли участь близько 60 українок та українців, що мешкають на Кіпрі.

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

“Українська колона цього року втілює магію Марії Примаченко, переносячи її фантастичних персонажів у реальність. Ми надихалися її роботами, але прагнули передати власне бачення української казки – яскраве, фантастичне та емоційне. Цей світ зачаровує своєю простотою та магічністю, які властиві українському фольклору.”, – розповіла Зоя Кернасовська, дизайнерка української колони. Створенням об’ємних конструкцій керувала Наталія Брашовецька. Учасниці колони роздавали флаєри з QR-кодом, що веде на статтю про Марію Примаченко, опубліковану англійською і грецькою мовами на сайті ukrcy.news – це єдине українське медіа на Кіпрі, його створили та підтримують волонтери.

До оформлення колони також долучилися українські школярі 1- 5 класів: після розповіді про творчість художниці, вони створили власні казкові образи. Дитячі пташки стали одним з елементів колони.

По завершенні карнавалу українська спільнота планує продовжити популяризувати спадок Примаченко. Вже є попередня домовленість з відділенням дизайну Університета центрального Ланкаширу на Кіпрі та кафедрою історії мистецтва Технологічного університета Кіпру: там запланували провести лекції, присвячені творчості художниці.

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі, українська колона

Про карнавал на Кіпрі:

Карнавал – одне з головних свят на Кіпрі; мешканці чекають на нього весь рік, заздалегідь готують костюми.

У сучасному вигляді карнавал на Кіпрі проходить з 1890 року. На відміну від багатьох європейських карнавалів, політичні висловлювання тут не заохочують.

Загалом карнавал триває 10 днів, цьогоріч у ньому беруть участь 127 карнавальних груп і близько 35 000 учасників, що є найбільшою кількістю за всю історію.

Ще одна цьогорічна відмінність: святкування вийшло за межі центру та захопило житлові райони міста.

Фото: Василь Севериненко Карнавал на Кіпрі