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На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки

Українська колона вже вдруге бере участь у кіпріотському карнавалі.

На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
Фото: Василь Севериненко

Сьогодні на Кіпрі пройшов Гранд парад – завершальна частина Карнавалу 2024. В ньому взяла участь українська колона. 

Гранд парад розпочав виступ духового оркестру муніципалітету Лімасола та інших музичних колективів. На чолі параду традиційно стояла Королева Карнавалу, яку називають “Перлиною Середземномор’я”; за нею слідувала урочиста хода з платформами та карнавальними групами. 

Українська колона вже вдруге бере участь у кіпріотському карнавалі. Цьогоріч її темою обрали образ “Мавки” – цей анімаційний фільм минулого року вийшов у прокат на Кіпрі і користувався популярністю. Продюсери стрічки дали дозвіл на використання образа. 

Фото: Василь Севериненко

Фото: Василь Севериненко

Фото: Василь Севериненко

Фото: Василь Севериненко

Фото: Василь Севериненко

В колоні також були представлені традиційні українські костюми (жителі села, де відбувається дія “Мавки”). 

Фото: Василь Севериненко

Фото: Василь Севериненко

Про Карнавал на Кіпрі:

  • Карнавал – одне з головних свят на Кіпрі; мешканці чекають на нього весь рік, заздалегідь готують костюми. 
  • На відміну від багатьох європейських карнавалів, політичні висловлювання тут не заохочують. 
  • У сучасному вигляді карнавал на Кіпрі проходить з 1890 року. 

Фото: Василь Севериненко

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