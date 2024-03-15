Американська академія кінематографічних мистецтв планує додати нагородження фільму “20 днів у Маріуполі” до телеверсії “Оскара”

Це рішення було прийнято після того, як Суспільне опротестувало відсутність нагородження в 90-хвилинній версії.

Мстислав Чернов виступає з промовою після вручення «Оскара» за повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі» під час

Американська академія кінематографічних мистецтв відновить епізод нагородження фільму “20 днів у Маріуполі” у скороченій версії “Оскара”. Цю версію нагородження раніше надали міжнародним ліцензіатам.

Про це повідомляє видання Deadline.

Це рішення було прийнято після того, як Суспільне опротестувало відсутність цього нагородження в 90-хвилинній версії.

Виконавчий продюсер телеканалу “Суспільне культура” Лук’ян Галкін повідомив Deadline, що відсутність цього нагородження в 90-хвилинній версії була особливо кричущею.

Справа в тому, що скорочена версія минулорічної церемонії “Оскар” включала категорію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, яка дісталася фільму про ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Тоді Юлія Навальна, дружина Навального, вийшла на сцену з режисером Даніелем Роером.

Галкін зауважив, що “20 днів у Маріуполі” це не лише видатний документальний фільм, унікальне свідчення про російські злочини. Ціла команда ризикувала життям, щоб зняти його.

“Тому надзвичайно важливо мати цю історичну подію та історичну промову Мстислава Чернова у всіх версіях”, - наголосив Галкін.

“Здається, Академія погодилася. Усі глобальні ліцензіати Оскара отримають оновлену версію, як ми дізналися з джерел - не лише українське Суспільне ТБ”, - пише Deadline.

Передісторія інциденту

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку. Його творцями є Мстислав Чернов, Євген Малолєтка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя.

Історичну для України перемогу вирізали із короткої міжнародної телевізійної версії події.

Український суспільний мовник заявив, що ця версія мала вийти в етер увечері 11 березня. Проте до неї не було включено найважливішу для українського глядача частину церемонії. "Суспільне" висловило своє обурення організаторам "Оскара" та ухвалило рішення транслювати у повторі повний запис нагородження.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення направила звернення до керівництва Walt Disney Company, аби у телеверсію "Оскара" включили нагородження української стрічки "20 днів у Маріуполі".

Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі"