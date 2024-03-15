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Американська академія кінематографічних мистецтв планує додати нагородження фільму “20 днів у Маріуполі” до телеверсії “Оскара”

Це рішення було прийнято після того, як Суспільне опротестувало відсутність нагородження в 90-хвилинній версії. 

Американська академія кінематографічних мистецтв планує додати нагородження фільму “20 днів у Маріуполі” до телеверсії “Оскара”
Мстислав Чернов виступає з промовою після вручення «Оскара» за повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі» під час
Фото: EPA/UPG

Американська академія кінематографічних мистецтв відновить епізод нагородження фільму “20 днів у Маріуполі” у скороченій версії “Оскара”. Цю версію нагородження раніше надали міжнародним ліцензіатам.

Про це повідомляє видання Deadline.

Це рішення було прийнято після того, як Суспільне опротестувало відсутність цього нагородження в 90-хвилинній версії. 

Виконавчий продюсер телеканалу “Суспільне культура” Лук’ян Галкін повідомив Deadline, що відсутність цього нагородження в 90-хвилинній версії була особливо кричущею. 

Справа в тому, що скорочена версія минулорічної церемонії “Оскар” включала категорію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, яка дісталася фільму про ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. 

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Тоді Юлія Навальна, дружина Навального, вийшла на сцену з режисером Даніелем Роером.

Галкін зауважив, що “20 днів у Маріуполі” це не лише видатний документальний фільм, унікальне свідчення про російські злочини. Ціла команда ризикувала життям, щоб зняти його. 

“Тому надзвичайно важливо мати цю історичну подію та історичну промову Мстислава Чернова у всіх версіях”, - наголосив Галкін.

“Здається, Академія погодилася. Усі глобальні ліцензіати Оскара отримають оновлену версію, як ми дізналися з джерел - не лише українське Суспільне ТБ”, - пише Deadline.

Передісторія інциденту

  • Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку. Його творцями є Мстислав Чернов, Євген Малолєтка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя.

  • Історичну для України перемогу вирізали із короткої міжнародної телевізійної версії події. 

  • Український суспільний мовник заявив, що ця версія мала вийти в етер увечері 11 березня. Проте до неї не було включено найважливішу для українського глядача частину церемонії. "Суспільне" висловило своє обурення організаторам "Оскара" та ухвалило рішення транслювати у повторі повний запис нагородження.

  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення направила звернення до керівництва Walt Disney Company, аби у телеверсію "Оскара" включили нагородження української стрічки "20 днів у Маріуполі".

Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі" 

  • Стрічка зображує облогу міста протягом 20 днів після нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року. Її створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

  • «20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. 

  • Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

  • Крім того, стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії від Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

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