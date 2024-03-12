96-й «Оскар»: 13 переможних фільмів

Щороку після нагородження премією «Оскар» заголовки більшості новинних видань світу схиляються до одного з двох варіантів: «"Оскар" минув нудно, банально й передбачувано» або «"Оскар" здивував несподіваними переможцями й сюрпризами під час шоу». Проте Україна другий рік поспіль є винятком: на перший план у нас виходить обговорення не премії загалом, а лише переможця в повнометражній документалістиці — категорії не надто популярній не лише в масового глядача, а й у затятих синефілів. Торік ми обурювалися перемогою фільму «Навальний» , цього року раділи тріумфу й нагороді «20 днів у Маріуполі» . Але спробуймо змістити фокус і подивитися, хто став лауреатом в інших категоріях і якою загалом була церемонія. Цьогоріч її дивилися 19.5 млн глядачів.

Фото: EPA/UPG

Через чотири роки «Оскар» відсвяткує круглу дату — 100-ліття. Тобто вже 96 років Академія кінематографічних мистецтв і наук створює власний літопис, замахуючись на звання головного арбітра у сфері кіно, насамперед американського. Утім, незважаючи на значущість і престижність нагороди, кожен сет номінантів і переможців варто сприймати виключно як зліпок одного конкретного року, закарбований у моменті, а не як відбір у пантеон. Хоча слушно й те, що будь-яка причетність до «Оскара» автоматично записує персону чи фільм на скрижалі пам'яті різних баз, де вони лишаються назавжди. «Оскар» — це важлива рушійна сила кіноіндустрії, яка щороку дозволяє оцінювати вектор розвитку кіно й робити висновки.

Фото: EPA/UPG Емма Томас (у центрі) й акторський склад «Оппенгеймера» під час 96-ї щорічної церемонії вручення премії «Оскар» у Лос-Анджелесі.

Цього року Академія роздала 41 статуетку у 23 конкурсних категоріях. Як переможців відзначили 13 фільмів із 53 номінованих (38 повнометражних і 15 короткометражних). Загалом на розгляд в основних категоріях (які називають general) подали 321 повнометражний фільм, з яких 265 прийняли як претендентів у ключовій номінації «Найкращий фільм року».

Тріумфатором став «Оппенгеймер» Крістофера Нолана — лідер за кількістю номінацій цього року (їх у фільму було 13), перемогу здобув у семи: найкращий фільм, режисура, актор (Кілліан Мерфі), актор другого плану (Роберт Дауні-молодший), операторська робота, монтаж й оригінальна музика до фільму. Не факт, що ця перемога поставила крапку в давній жартівливій суперечці кінолюбителів «геній Нолан чи ні», але принаймні тепер апологети першої тези мають у запасі контраргумент, що режисер — «оскарівський» лауреат.

Фото: EPA/UPG Кілліан Мерфі, володар нагороди за найкращу чоловічу роль у фільмі «Оппенгеймер», позує зі своїм «Оскаром» під час 96-ї щорічної церемонії вручення премії в Лос-Анджелесі, 10 березня 2024 р.

«Оппенгеймер» — це тригодинна драма-байопік за книжкою Кела Берда й Мартіна Дж. Шервіна «Американський Прометей», біографії Дж. Роберта Оппенгеймера. Сюжет зосереджений на його дослідженнях, роботі в лабораторії в Лос-Аламосі під час Другої світової та слуханнях, ініційованих щодо нього службою безпеки США 1954 року. «Оскарівський» тріумф «Оппенгеймера» — цікавий кейс. По-перше, незважаючи на складність й академічність, фільм став блокбастером, він зібрав понад 950 мільйонів доларів. По-друге, від 2006 року, коли перемогли скорсезівські «Відступники», усі лауреати «Оскара» в категорії «Найкращий фільм» стартували з фестивальною прем'єрою, натомість стрічка Нолана відразу вийшла в широкий (не лише національний, а й міжнародний) прокат. Мало в кого були сумніви, що саме вона отримає звання головного фільму року; питання було лише в кількості переможних категорій.

Номером два за числом нагород і номінацій стала абсурдистська трагікомедія Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння». З 11 номінацій фільм переміг у чотирьох: найкраща акторка (Емма Стоун), художник-постановник, дизайн костюмів і робота гримерів і стилістів. Якщо говорити про сюрпризи церемонії, то заледве ним можна вважати саме перемогу Емми Стоун. Більшість професійних прогнозів першість віддавали Лілі Гладстоун, яка зіграла у драмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні» — першій корінній американці-номінантці в цій категорії. Але Стоун ішла з нею врівень. Утім сама акторка, здається, не була готова почути своє ім'я, коли розкрили конверт із переможцем. Вона розгублено вийшла на сцену, подарувавши глядачам незабутній момент розчулення: виявилося, що в актриси зламалася застібка на сукні, і цьому вона присвятила частину своєї промови.

Фото: EPA/UPG Емма Стоун (головна жіноча роль) виступає під час церемонії вручення премії «Оскар» у Лос-Анджелесі, 10 березня 2024 року.

Свій третій «Оскар» отримав класик японської анімації Хаяо Міядзакі в категорії повнометражної анімації за «Хлопчика та чаплю». Ця перемога примітна тим, що зламала статистику: найближчий конкурент «Людина-павук: Крізь Всесвіт» мав успіх на профільній премії «Енні» й нагороду Гільдії продюсерів США, що зазвичай вважають практично здобутим «Оскаром».

Також нагороду одержав Вес Андерсон: його короткометражний ігровий фільм «Чудова історія Генрі Шугара» відзначили «Оскаром» у відповідній номінації. Для Андерсона це перша «оскарівська» перемога, але, як і Міядзакі, режисер не зміг прибути на церемонію — через щільний графік нового проєкту.

Фільм Александра Пейна «Залишенці» отримав єдину статуетку — за найкращу жіночу роль другого плану для Да’Вайн Джой Рендольф, яка була безперечною фавориткою в цій категорії. Перед церемонією стрічка Пейна відзначилася скандалом через звинувачення у плагіаті (її також номінували за оригінальний сценарій). Саймон Стефенсон («Лука», «Пригоди Паддінгтона-2») стверджує, що «Залишенці» повністю скопійовані з його сценарію «Фріско», написаного 11 років тому. Чим закінчиться цей скандал — невідомо; Гільдія сценаристів повідомила Стефенсону, що не вповноважена вирішувати такі суперечки, й порекомендувала вдатися до переговорів чи звернутися до суду.

Фото: EPA/UPG Джонні Берн (справа) і Тарн Віллерс (ліворуч) (фільм «Зона інтересу» Джонатана Глейзера) після вручення «Оскара» за найкращий звук, Лос-Анджелес, 10 березня 2024 року.

Двох нагород удостоїли фільм про Голокост «Зона інтересу» Джонатана Глейзера. Він отримав звання найкращого міжнародного фільму й нагороду в категорії найкращого звуку. Тут криється цікава деталь: за правилами «Оскара», у всіх конкурсних категоріях нагороджують людей і фільми; у бюлетенях для голосування номінантів-людей вказують лише в акторських слотах; і лише в єдиній категорії — «Найкращий міжнародний фільм» — номінуються та отримують нагороди фільм і країна, а режисер стає лише формальним володарем статуетки без юридичного статусу лауреата. Саме тому в цю категорію фільм обирає та відправляє не правовласник, а країна в особі компетентного органу (у нас це Український оскарівський комітет, у Великій Британії рішення приймає спеціальний оргкомітет Британської академії кіно і телебачення). Правду кажучи, у всіх категоріях, окрім цієї, громадянство фільму має лише формально-статистичну роль під час бюрократичної перевірки вихідних даних і далі не фігурує ніде, крім пошуково-нагородної бази Академії. Тож «Зона інтересу» виборола перший офіційний «Оскар» для Великої Британії.

Окремо варто згадати промову Глейзера, яку він присвятив ізраїльсько-палестинській війні. «Ми стоїмо тут як люди, які відкидають своє єврейство й Голокост», — сказав режисер. Він також додав, що «ізраїльська окупація та дегуманізація палестинського народу стали причиною і подій 7 жовтня, і жертв у Секторі Гази». Ефект цієї промови посилили декотрі селебриті (Біллі Айліш, Ава Дюверней, Марк Руффало, Рамі Юсеф), що з'явилися на церемонії із символом «Припинення вогню в Секторі Гази». Крім того, коли розпочалося нагородження, понад тисяча прихильників Палестини провели мітинг неподалік локації, що спричинило транспортний колапс і затори.

Фото: EPA/UPG Біллі Айліш і Фіннеас О'Коннелл з «Оскаром» за найкращу оригінальну пісню під час 96-ї щорічної церемонії вручення нагород Академії в Лос-Анджелесі

Єдину нагороду отримав фільм «Барбі» Грети Гервіг — напевно, усі пам'ятають літній феномен під назвою «Барбінгеймер», коли за глядача боролися «Барбі» й «Опенгеймер», котрі вийшли у прокат одночасно. «Барбі» стала переможницею касових перегонів, але залишилася аутсайдеркою «оскарівських». Грету Гервіг не номінували в режисурі, а виконавицю ролі Барбі Марго Роббі — в акторському слоті. Картину відзначили лише скромною нагородою за найкращу пісню. Та й тут не сталося дива: «Оскар» дістався не хуліганському хіту «I'm Just Ken» (Раян Гослінг феєрично виконав оду Кенові зі сцени театру «Долбі», де вручають «Оскарів», а влітку навіть дебютував у чарті Billboard Hot 100 як співак), а баладі «What Was I Made For?». Це зробило її авторів і виконавців Біллі Айліш і Фіннеаса О'Коннелла наймолодшими «двічі лауреатами».

По одній нагороді Академії отримали каннський лауреат «Анатомія падіння» Жюстін Тріє та переможець глядацького призу кінофестивалю в Торонто «Американське чтиво» Корда Джефферсона. Обидва перемогли у сценарних категоріях: перший — в оригінальному, другий — в адаптованому сценарії. Свій «Оскар» нарешті дістала франшиза про гігантського японського ящера — фільм «Ґодзілла: мінус один» Такаші Ямадзакі за найкращі візуальні ефекти.

«Оскар» у короткометражній документальній секції віддали сентиментальній «Останній ремонтній майстерні» Бена Праудфута та Кріса Баверса про ремонт музичних інструментів. У короткометражній анімаційній секції академіки традиційно проголосували не за фестивальну роботу, а більш зрозумілу й ностальгійну антивоєнну стрічку «War Is Over!» Дейва Маллінса, що її надихнули пацифістські меседжі пісні Джона Леннона та Йоко Оно «Happy Xmas (War Is Over)».

Фото: EPA/UPG Мстислав Чернов виступає з промовою після вручення «Оскара» за повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі» під час 96-ї щорічної церемонії нагородження.

Найголовнішою подією для української аудиторії став беззаперечний тріумф фільму «20 днів у Маріуполі», який отримав «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Режисер Мстислав Чернов, який вийшов на сцену, присвятив премію українцям. «Це перший "Оскар" в українській історії.., — промовив він. — Мені хотілося б, щоб я ніколи не знімав цього фільму… Я хотів би обміняти цей "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну…». Разом із Черновим статуетками відзначили продюсерок фільму Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. І от дивний факт — у всьому світі, включно зі США, стрічку вважають українською, і лише у прокатному посвідченні від Держкіно єдиною країною-виробником цієї стрічки зазначили США. Прокатник міг керуватися безліччю причин, маркуючи країну-виробника «за документами» — наприклад, щоб уникнути бюрократичних процедур з боку держоргану. Це стандартна практика. Але тоді не зовсім зрозуміло, чому Держкіно, яке видало прокатку на американську роботу, тепер використовує її у своєму піарі як виключно українську. Та як ми знаємо, Держкіно і здоровий глузд не сумісні.

Що ж до власне церемонії нагородження, то це був традиційний мікс консервативної роздачі відзнак, креативних рішень у репрезентації номінантів й оголошенні переможців, музичних номерів. А також слабких політичних меседжів (окрім потужної промови Мстислава Чернова) — їх не виводили на перший план, але деякі все ж мали ефект гостроти (як, наприклад, читання ведучим Джиммі Кіммелом твіту Дональда Трампа у фіналі церемонії).

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Тож яким був цього року «Оскар» — нудним і прогнозованим дійством чи феєричним святом кіно з несподіваними переможцями? Мабуть, кожному своє. Принаймні для українців відбулося найголовніше — уперше український фільм, знятий українським режисером, виборов «Оскар», а зі сцени церемонії до мільйонної аудиторії по всьому світу пролунав упевнений голос про трагедію, спричинену російською військовою агресією, і про історію, яку неможливо змінити, і майбутнє, яке виправити можна.