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У фільмі “Навальний” внутрішньоросійська політика ллється через край, – в ОП відреагували на вручення "Оскара"

Фільм українського виробництва “Будинок зі скалок” не отримав статуетку. 

У фільмі “Навальний” внутрішньоросійська політика ллється через край, – в ОП відреагували на вручення "Оскара"
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на вручення премії “Оскар” у категорії “документальний фільм” стрічці “Навальний”.

“Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест “Навальний”, у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо “Оскар” поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?” – написав він у Twitter.

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Нагадаємо, вчора ввечері журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило переможців 95-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

У категорії “Найкращий документальний фільм” премію отримав фільм “Навальний” про російського опозиціонера Олексія Навального. За словами режисера стрічки Деніела Роера, картина присвячена “всім політичним ув'язненим у світі”.

Фільм українського виробництва “Будинок зі скалок” (режисер  Сімон Леренг Вільмонт), в якому представлені історії дітей з Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації, також претендував на отримання “Оскара” в категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”, однак поступилася “Навальному”. Документальний фільм про Україну вперше змагався за отримання “Оскара” за майже століття вручення нагород.

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