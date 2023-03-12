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Один з лауреатів Шевченківської премії у 2021 році видавався у Росії, - ЗМІ

Йдеться про переклад на російську книги Джона Краулі.

Один з лауреатів Шевченківської премії у 2021 році видавався у Росії, - ЗМІ
Фото: Yakaboo

Один з лауреатів Шевченківської премії Михайло Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Російській Федерації.

Йдеться про переклад на російську книги Джона Краулі "Маленький, большой или Парламент фейри", яка була видана у 2021 році російським видавництвом "Иностранка", повідомляє Грунт.

Назаренко – літературознавець, критик та письменник. Закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "російська література".У 2002 році захистив кандидатську дисертацію "Міфопоетика Салтикова-Щедріна". 

Доцент катедри російської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Разом із Тетяною Кохановською вів у журналі "Новый мир" колонку "Український вектор" (2011 – 2012), присвячену сучасній українській літературі в історико-культурному контексті. 

Відомий як редактор і коментатор перекладів творів Білла Віллінґема, Ніла Ґеймана, Артура Конан Дойла, Сюзанни Кларк, Джона Краулі, Алана Мура й Террі Пратчетта.

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Нагадаємо, що комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів за 2023 рік. Серед них - Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883” у двох частинах.

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