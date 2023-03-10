Українська кіноакадемія виступила проти подовження повноважень Ради з держпідтримки кінематографії

Члени Української кіноакадемії оприлюднили заяву, в якій виражають незгоду з постановою Кабінету міністрів про подовження повноважень чинного складу Ради з державної підтримки кінематографії.

Наводимо повний текст заяви:

“Ми, члени Української кіноакадемії, висловлюємо свою незгоду з постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2023, згідно з якою “повноваження членів Ради з державної підтримки кінематографії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 277, продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а формування нового складу Ради з державної підтримки кінематографії в період воєнного стану не проводиться”.

Таке рішення Уряду суперечить Закону України “Про державну підтримку кінематографії”, оскільки згідно з частиною 1 Статті 9, члени Ради з державної підтримки кінематографії призначаються строком на два роки, після чого повноваження припиняються автоматично.

Отже, згідно з Законом, повноваження чинного складу Ради не можуть бути подовжені. На жаль, прем’єр-міністр, не розібравшись, підписав рішення, що суперечить чинному законодавству: Кабінет Міністрів є вищим органом виконавчої влади, а зміни в закони, як вищий орган законодавчої влади, може вносити лише Верховна Рада. Нехтування Законом і перевищення повноважень органами виконавчої влади створює корупційні ризики, суперечить принципам верховенства права, суперечить європейському вектору розвитку держави.

Маємо також зазначити, що чинна Рада з державної підтримки кінематографії неодноразово порушувала Закон України “Про державну підтримку кінематографії”, зокрема:

упродовж декількох місяців протягом 2022-23 років засідання відбувалися у закритому режимі, що суперечить п. 11 Статті 9;

деякі члени Ради, попри явні ознаки конфлікту інтересів, продовжують перебувати у складі Ради, порушуючи тим самим п. 3 Статті 9 Закону (робота на кінопроєктах, які отримали державне фінансування впродовж чинної каденції)

Чинний склад Ради не має ані законного, ані морального права продовжувати свою діяльність понад визначені Законом терміни. Усі рішення цієї Ради після 31 березня 2023 року, коли закінчиться її каденція, будуть нелегітимними.

Вимагаємо від Кабінету Міністрів України скасувати незаконну постанову № 203 від 07 березня 2023 р. та докласти зусиль, аби відбувся чесний та прозорий конкурс нового складу Ради з державної підтримки кінематографії згідно з чинним законодавством.

Національна спілка кінематографістів України та Українська Гільдія Режисерів підтримують лист Української кіноакадемії.“

Нагадаємо, чинний склад Ради із держпідтримки кінематографії уряд затвердив 31 березня 2021 року. До її складу увійшли:

креативний продюсер, телеведучий та актор Юрій Горбунов;

кіно- та телевізійний продюсер Артем Колюбаєв;

режисер-постановник Анатолій Матешко;

продюсер Олександр Недбаєв;

виконавчий продюсер Маріанна Новікова;

продюсер та кінознавець Поліна Томачова;

актор та режисер Олексій Тритенко;

керівник адвокатського об'єднання «АРОУ» Микола Чиханцов;

продюсер Віктор Яриш.

Стосовно деяких членів Ради свої заперечення висловлювали представники української кіноспільноти ще на етапі конкурсного відбору.