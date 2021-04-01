Уряд затвердив новий склад Ради із держпідтримки кінематографії

До ради увійшли люди, щодо яких представники кіноспільноти надсилали свої заперечення.

Кабінет Міністрів затвердив персональний склад нової Ради з державної підтримки кінематографії.

Як повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, 2 лютого відбувся конкурс з відбору членів ради з держпідтримки кінематографії.

"За його результатами та завдяки співбесідам з претендентами від творчих спілок, громадських об'єднань, господарських об'єднань, статутні документи яких передбачають провадження діяльності у сфері кінематографії або телебачення і діяльність яких є активною протягом останніх трьох років, конкурсна комісія шляхом таємного рейтингового голосування обрала 7 членів Ради. Відповідно до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні», Міністерство культури та інформаційної політики та Державне агентство з питань кіно запропонували ще по одному представнику до складу цього органу".

Так, до ради увійшли:

креативний продюсер, телеведучий та актор Юрій Горбунов;

кіно- та телевізійний продюсер Артем Колюбаєв;

режисер-постановник Анатолій Матешко;

продюсер Олександр Недбаєв;

виконавчий продюсер Маріанна Новікова;

продюсер та кінознавець Поліна Томачова;

актор та режисер Олексій Тритенко;

керівник адвокатського об'єднання «АРОУ» Микола Чиханцов;

продюсер Віктор Яриш.

Стосовно деяких членів Ради свої заперечення висловлювали представники української кіноспільноти ще на етапі конкурсного відбору.

Як повідомляв Детектор медіа, 26 лютого звернення до Міністерства культури та інформаційної політики підписали ГО «Українська гільдія режисерів», ГО «Творче об'єднання "Вавілон 13"», ГО «СУК» (Сучасне українське кіно), ГО «Гільдія неігрового кіно», ГО «Докудейз» та члени ГО «Спілка кінокритиків України».

Вони проаналізували перелік осіб, що подали документи на відбір до членів Ради з державної підтримки кінематографії, та знайшли невідповідність до вимог конкурсу в 12 заявках із 37.

Зі згаданих у зверненні кандидатів шестеро увійшли зрештою до Ради.

Публікуємо заперечення, які кіноспільнота висловила щодо цих людей згідно з процедурою конкурсного відбору. Міністерство культури на звернення не відреагувало – комісія з відбору мала взяти ці заперечення до відома.

"1. Горбунов Юрій Миколайович, представник Асоціація «Правовласників та постачальників контенту»

Заперечення:

Згідно з наданою МКІП інформацією, Асоціація не проводила відповідної вимогам закону діяльності в останні 3 роки, відповідно, вона не має права подавати представників для участі в конкурсі на членство в Раді.

Обґрунтування. Згідно з інформацією, наданою Асоціацією, організація займається діяльністю, пов'язаною зі сприянням розвитку платного телебачення в Україні і не має прямого відношення до кіногалузі. Заходи, які організовує Асоціація, не стосуються розв’язання проблем у сфері кінематографії, в них не беруть участь представники кіноіндустрії.

Програма конференції DEK, що проводить Асоціація, присвячена електронним комунікаціям, інтернет, телекомунікаційним послугам тощо.

Серед адресатів звернень та законодавчих ініціатив Асоціації відсутнє Держкіно, на сайті Асоціації немає жодної інформації про її діяльність у сфері кінематографії в останні 3 роки і взагалі про кінематографію та кіногалузь.

Таким чином, діяльність Асоціації не відповідає вимогам закону щодо права подавати представників для участі в конкурсі.

2. Колюбаєв Артем Олексійович, представник ГО «Спільна перемога»

Заперечення:

1. Статут ГО «Спільна перемога» не передбачає провадження діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення, відповідно ГО не може висувати представників для участі в конкурсі.

2. Згідно з наданою МКІП інформацією ГО не проводила відповідної вимогам закону діяльності в останні 3 роки, відповідно, вона не має права подавати представників для участі в конкурсі на членство в Раді.

Обґрунтування. В довідці, наданої ГО, зазначена організація флешмобу на підтримку бранців Кремля у 2018 році, що є громадською правозахисною акцією, і не стосується розв'язання проблем кінематографії. Використання імені кінорежисера Олега Сенцова для прив’язки цієї події до фахової діяльності у кіногалузі вважаємо маніпуляцією. Особливо на тлі того, що Олега Сенцова було висунуто до Комісії з відбору членів Ради, але не було затверджено до її складу.

За 2019 та 2020 роки в довідці про діяльність ГО “Спільна перемога” вказано “сприяння розробці” серіалу та документальних фільмів, які проводили комерційні компанії-кіновиробники ТОВ “Спільна перемога продакшн”, ТОВ “Мейнстрім пікчерз” та ТОВ “Самміт фільм”, співвласником яких є Артем Колюбаєв.

Допомога групі пов’язаних комерційних організацій не відповідає критерію “організовувати громадські заходи щодо розв’язання проблем у сфері кінематографії: ініціювати публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо”. Таким чином, ГО “Спільна перемога” не проводила діяльності відповідно з вимогами Порядку.

3. Наявний конфлікт інтересів у претендента. Претендент є продюсером 6 фільмів, що зараз перебувають у виробництві та створюються за підтримки Державного агентства України з питань.

3. Недбаєв Олександр Миколайович, представник ГО «Міжнародна асоціація розвитку і підтримки української культури»

Заперечення:

Згідно з наданою до МКІП інформацією ГО не проводила відповідної вимогам Закону діяльності в останні 3 роки, відповідно, вона не має права подавати представників для участі в конкурсі на членство в Раді.

Обґрунтування. В довідці про діяльність ГО надана інформація про організацію фестивалю молодого кіно "МІСТ" у 2020 році та Конкурс короткометражних фільмів «Одного разу в Одесі», проведений у 2019 році. При цьому, сторінка ГО у фейсбуці створена у 2020 році, інформації про цей захід там не міститься, так само і на сторінці конкурсу дана ГО не зазначена організатором цього заходу і взагалі не згадується.

У 2018 р діяльності, що відповідала б вимогам Порядку, ГО не вело. Проєкт “Джерело”, зазначений у довідці без дати проведення, не стосується кінематографії.

Таким чином, діяльність ГО не відповідає критерію Порядку: “діяльність є активною (протягом останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж один раз на рік, громадські заходи щодо розв’язання проблем у сфері кінематографії: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).”

4. Толмачова Поліна Тарасівна, представник Асоціація «Українська кіно-асоціація»

Заперечення:

У претендента відсутній досвід роботи, який відповідав би вимогам закону.

У заяві Асоціації вказано, що претендентка посідала керівні посади в сфері кінематографії.

Згідно з вимогами Закону, претендент повинен мати “досвід роботи не менше трьох років у сфері кінематографії, обіймаючи принаймні одну з таких посад: 1) керівник або заступник керівника юридичної особи, що здійснює виробництво, розповсюдження, демонстрування фільму”.

Згідно з трудовою книжкою претендентки, вона не обіймала посаду заступника або керівника відповідної юрособи протягом трьох років, як того вимагає закон.

У заяві претендентка вказала, що обіймала на протязі 3 років посаду директора з маркетингу та PR, проте згідно з даними трудової книжки таку посаду вона обіймала лише протягом одного року. Крім того, це посада керівника напрямку, а не керівника організації.

Згідно з наданою МКІП посадовою інструкцією на посаді керівника стратегічного підрозділу іншого підприємства претендентка була підпорядкована Директору зі стратегічного розвитку, а не Директору товариства. Тобто така посада не відповідає посаді заступника керівника підприємства.

Таким чином, у претендентки немає досвіду роботи, що відповідає вимогам Закону.

5. Тритенко Олексій Олександрович, представник ГО «Кінофестиваль «Корона Карпат»»

Заперечення:

У претендента відсутній досвід роботи, який відповідав би вимогам закону.

Обґрунтування. У заяві ГО зазначає, що претендент має 3 роки досвіду роботи режисером. Проте, згідно з резюме та трудовою книжкою, претендент є актором. У 2016 р., продовжуючи працювати актором у Театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра, претендент зняв один короткометражний фільм як режисер. Це не відповідає вимозі щодо 3 років діяльності на посаді режисера.

6. Чиханцов Микола Анатолійович, представник ГО «Айдами»

Заперечення:

У претендента відсутній досвід роботи, який відповідав би вимогам закону.

Обґрунтування. У заяві ГО зазначає, що претендент має 3 роки досвіду роботи у сфері кінематографії на посаді керівника Адвокатського об’єднання “АРОУ”.

Згідно з вимогами Закону, претендент повинен мати досвід роботи не менше трьох років у сфері кінематографії, обіймаючи принаймні одну з таких посад: 1) керівник або заступник керівника юридичної особи, що здійснює виробництво, розповсюдження, демонстрування фільму.

АО “Ароу” не веде такої діяльності, не має такого КВЕД, не внесена в реєстр кіновиробників або розповсюджувачів фільмів Держкіно, тобто керування цією організацією не відповідає критерію Закону.

Крім того, претендент, згідно з наданою ГО інформацією, резюме та трудовою книжкою, не має особистого досвіду роботи юристом в компаніях, що проводять діяльність у сфері кінематографії. Виходячи з інформації на сайті, АО “Адвокатське та ріелторське об'єднання України” не спеціалізується на юридичній діяльності у сфері кінематографії, жодної інформації про це на сайті немає.

Таким чином, досвід претендента не відповідає вимогам Закону".

Члени ради призначені строком на два роки, після завершення цього терміну їх повноваження припиняться автоматично. До попереднього складу ради входили: Людмила Горделадзе, Андрій Халпахчі, Сергій Зленко, Алік Шпілюк, Віталій Докаленко, Максим Маган та Аркадій Непиталюк.