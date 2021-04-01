Діячі культури звернулись до президента з вимогою припинити тиск на культурні інституції

На адресу президента України Володимира Зеленського спрямували відкритий лист на захист культурних інституцій.

Про це повідомляється на сайті Українського PEN, де опубліковано лист.

"Нові культурні інституції є успішними провідниками державної культурної політики в питаннях розбудови української ідентичності європейського зразка. Завдяки їхнім зусиллям нас, як націю, сприймають і розуміють у світі. Тому ми впевнені: те, що зараз відбувається з цими інституціями, вимагає негайної реакції очільників держави та солідарного захисту і контролю з боку всіх, кому не байдужа Україна, включно з міжнародною спільнотою", – йдеться у зверненні.

Підписанти листа "обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а “перемагає” попередньо узгоджений. Ми знаємо, що може трапитися далі, а це – нехтування європейськими цінностями, саботаж реформ, замикання України в “пострадянському” просторі". Насамперед йдеться про конкурси на посади керівників Держкіно, Українського культурного фонду та про тиск на Центр Довженка, який відбувався минулого року. Нагадаємо, що цього року відбудуться ще кілька конкурсів на посади директорів ключових культурних інституцій.

"Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності, а також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти. Ми не дозволимо, щоб у середовищі культурної спільноти поширювалися апатія чи розчарування, зростав відтік культурних та інтелектуальних сил за межі України. Ми готові публічно відстоювати європейські цінності, як-от право на відкритість, демократичність, професійність і прозорість, які сповідуємо разом із новими пост-Майданними культурними інституціями", – резюмується у листі.

Лист підписали Мирослав Маринович, Олег Сенцов, Андрій Курков, Ірина Подоляк, Олександр Ройтбурд, Зураб Аласанія, Олена Стяжкіна, Оксана Забужко, Віталій Портніков, Сергій Жадан та інші українські письменники, художники, журналісти та менеджери, а також організації – Рух ЧЕСНО, Українська гільдія режисерів, Центр сучасного мистецтва “ЄрміловЦентр, Творче об’єднання “Вавилон 13”, Всеукраїнська громадська організація “Спілка археологів України” та ін.