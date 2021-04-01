​Міністр культури назвав Гоголя українським письменником

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав Миколу Гоголя українським письменником.

Пост Ткаченка у фейсбуці до дня народження Гоголя з'явився за кілька днів після того, як Россотрудничество назвало Шевченка російсько-українським поетом.

"Росіяни завжди позиціонували Гоголя як російського письменника та «класика російської літератури». Навіть в Україні його твори іноді йдуть у програмі «зарубіжки». Українця Гоголя, що народився на Полтавщині, примусово записали в росіяни. І лише за те, що він писав російською", - написав він.

Ткаченко нагадав, що Гоголь походив з українського козацького дворянського роду Гоголів-Яновських.

"Звісно, російська пропаганда через кишенькових «істориків» цей факт піддає сумніву. Бо звикла переписувати історію. Називаючи, наприклад, Тараса Шевченка російсько-українським поетом", - написав міністр, закликавши "читати українське, зокрема, Миколу Гоголя".

Нагадаємо, що кілька днів тому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що російська мова не належить Росії й закликав розвивати її український варіант.

Він також сказав, що українці не повинні відмовлятися від творів Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова та "сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників".