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​Україна номінувала борщ в список ЮНЕСКО

"Досить маніпулювати на ґрунті «російськості» борщу".

​Україна номінувала борщ в список ЮНЕСКО
Фото: Мінкультури

Міністерство закордонних справ України подало номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Досьє «Культура приготування українського борщу» прямує до Парижа для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО. Cподіваємося, потрапити до нього якнайшвидше. Український борщ – українська національна страва, якій немає конкурентів. Досить маніпулювати і на ґрунті «російськості» борщу, бо правди не зміниш. Борщ – наш", - написав Ткаченко у фейсбуці.

Розгляд заявки може тривати кілька років.

Нагадаємо, що в Репрезентативному списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства зараз є три елементи з Україхни: Петриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровської області та Косівська мальована кераміка.

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