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Залізничники підняли 8 вагонів "Інтерсіті+", що зійшов із рейок біля Запоріжжя

Завершення робіт планується до 21:00.

"Укрзалізниця" повідомила про хід відновлювальних робіт поблизу станції Славгород, де напередодні

зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті+".

Наразі залізничники підняли вісім із дев’яти вагонів, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Зазначається, що головний вагон уже на колесах, каркас під час підйому не ушкоджено - для цього довелося вивчати схеми розвантаження Hyundai після доставки з Південної Кореї.

Окрім фахівців УЗ, також залучено фахівців Hyundai Rotem, які на місці подій стежать за мінімізацією ушкоджень і підготовкою до якнайшвидшого відновлення вагонів.

У повідомленні зазначено, що ще один вагон буде піднято за допомогою спеціального рельсового крана.

Завершення робіт планується до 21:00, після цього - повне відновлення колії та курсування без затримок.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок потяг хюндай "Київ-Запоріжжя". В пресслужбі "УЗ" повідомили, що під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

У зв’язку з ремонтними роботами на колії рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд. Організовано автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також до інших станцій.

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