Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ГоловнаСуспільствоПодії

На Вінниччині нетверезий 20-річний водій на смерть збив двох дітей на велосипеді

У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась.

Сьогодні у селі Росоша Липовецької територіальної громади на Вінниччині нетверезий 20-річний водій на іномарці на смерть збив двох дітей.

Фото: vn.npu.gov.ua

Аварія сталася близько 13:00, інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що водій автомобіля Skoda допустив наїзд на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень малолітні діти  загинули на місці пригоди.

20-річний водій іномарки, в організмі якого виявлено 1,76 проміле алкоголю, затриманий в процесуальному порядку.   

"За попередньою інформацією слідства, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків,  віком 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги. У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась. Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав", - повідомили в поліції.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.

Раніше на Хмельниччині військовий КамАЗ розчавив легківку і загорівся, двоє людей загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також