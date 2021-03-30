У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась.

Сьогодні у селі Росоша Липовецької територіальної громади на Вінниччині нетверезий 20-річний водій на іномарці на смерть збив двох дітей.

Фото: vn.npu.gov.ua

Аварія сталася близько 13:00, інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що водій автомобіля Skoda допустив наїзд на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень малолітні діти загинули на місці пригоди.

20-річний водій іномарки, в організмі якого виявлено 1,76 проміле алкоголю, затриманий в процесуальному порядку.

"За попередньою інформацією слідства, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги. У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась. Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав", - повідомили в поліції.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.

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