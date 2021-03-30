На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

​В Ізмаїлі двоє підлітків 12 і 13 років побили до смерті бездомного

Вони не досягли віку кримінальної відповідальності.

Поліція Ізмаїла затримала за підозрою у жорстокому вбивстві двох підлітків 12 та 13 років.

Про це повідомляється на сайті поліції.

28 березня біля пам’ятника морякам в Ізмаїлі знайшли мертвим 58-річного чоловіка. У нього виявили численні перелами ребер та політравму.

Наступного дня за гарячими слідами затримали двох підлітків, які перебувають на обліку служби у справах дітей і раніше потрапляли в поле зору поліції через крадіжки.

Вони зізналися, що забили чоловіка до смерті. За їх словами, з чоловіком вони посварилися через булочки, які той не захотів для них попросити у людей. Бездомного заманили до озера, де били ногами та палицями, поки той не помер.

Фото: od.npu.gov.ua

Подію кваліфікували за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Але оскільки підозрювані не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, їм загрожують тільки заходи виправного характеру.

До рішення суду їх планують тримати в прийомнику-розподільнику для неповнолітніх осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Нагадаємо, що восени 2020 року в Києві затримали групу осіб, які катували безпритульних людей та знімали свої дії на відео.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також