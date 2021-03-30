Поліція Ізмаїла затримала за підозрою у жорстокому вбивстві двох підлітків 12 та 13 років.

Про це повідомляється на сайті поліції.

28 березня біля пам’ятника морякам в Ізмаїлі знайшли мертвим 58-річного чоловіка. У нього виявили численні перелами ребер та політравму.

Наступного дня за гарячими слідами затримали двох підлітків, які перебувають на обліку служби у справах дітей і раніше потрапляли в поле зору поліції через крадіжки.

Вони зізналися, що забили чоловіка до смерті. За їх словами, з чоловіком вони посварилися через булочки, які той не захотів для них попросити у людей. Бездомного заманили до озера, де били ногами та палицями, поки той не помер.

Фото: od.npu.gov.ua

Подію кваліфікували за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Але оскільки підозрювані не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, їм загрожують тільки заходи виправного характеру.

До рішення суду їх планують тримати в прийомнику-розподільнику для неповнолітніх осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Нагадаємо, що восени 2020 року в Києві затримали групу осіб, які катували безпритульних людей та знімали свої дії на відео.