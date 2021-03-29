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У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича

Затримано трьох підозрюваних.

У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича
Фото: facebook.com/o.mandych

У Києві затримали та повідомили про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця, повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Як пишуть у соцмережах, йдеться про добровольця з позивним "Ташкент" Олександра Мандича.

"Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 зазначені особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі і наносили удари в різні частини тіла. Після цього в напівпритомному стані чоловіка силою посадили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами. Правоохоронці з’ясували, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники", - повідомили в прокуратурі.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Знайомий "Ташкента" Ігор Криворучко опублікував фотографії з розгромленої квартири активіста. За його словами, стіни були забризкані кров'ю, а на підлозі було знайдено вибитий зуб. Знайомі "Ташкента" повідомляють, що у того були конфлікти з колекторами на ґрунті протидії "віджиму" землі і квартир.

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