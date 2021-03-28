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З початку доби на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню

Крім того, ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських військових з РПГ забороненими мінами ПОМ-2.

З початку доби на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Станом на 17.00 28 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування. Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Як повідомляє штаб ООС. вранці 28 березня біля населеного пункту Водяне було зафіксоване виконання робіт російськими найманцями з облаштування існуючих та створення нових оборонних позицій у напрямку лінії розмежування.

З приводу цього порушення Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом суботи, 27 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

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