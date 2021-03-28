AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини
AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
Печерський суд взяв під варту Семена Семенченка
Печерський суд взяв під варту Семена Семенченка
Ситуація з COVID-19: у МОЗ назвали умову зупинки транспорту
Ситуація з COVID-19: у МОЗ назвали умову зупинки транспорту
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз сподіваються розблокувати до вечора суботи
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз сподіваються розблокувати до вечора суботи
Померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич
Померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДСНС попередила про лавини у Карпатах

У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях – дощ.

ДСНС попередила про лавини у Карпатах
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку у горах у Закарпатській області.

"28 березня, в зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні, 28 березня, у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях – дощ.

Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах – місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, у східній частині місцями 1-3° морозу, вдень 8-13° тепла, на півдні Одещини до 16° тепла; в Карпатах мокрий сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, пише Укрінформ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також