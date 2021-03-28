ДСНС попередила про лавини у Карпатах

У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях – дощ.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку у горах у Закарпатській області.

"28 березня, в зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні, 28 березня, у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях – дощ.

Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах – місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, у східній частині місцями 1-3° морозу, вдень 8-13° тепла, на півдні Одещини до 16° тепла; в Карпатах мокрий сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, пише Укрінформ.