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На Полтавщині поліція шукає озброєного чоловіка, який пограбував магазин автозаправки

Прикмети злочинця: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, одягнутий в темний одяг.

Поліція Полтавщини розшукує озброєного небезпечного злочинця, який вночі у суботу, 27 березня у місті Карлівка пограбував магазин автозаправки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

На автозаправній станції “BVS” невідомий чоловік в балаклаві проник до торгового залу магазину АЗС та погрожуючи застосуванням предмету, зовні схожого на пістолет, заволодів грошовими коштами, що знаходились у касі.

Після розбійного нападу чоловік залишив АЗС та зник у невідомому напрямку.

Прикмети злочинця: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, одягнутий в темний одяг.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування злочинця.

“Закликаємо очевидців події, а також водіїв транспортних засобів, які 27-го березня проїжджали повз автозаправну станцію “BVS” у місті Карлівка в період часу з 4-ї до 5-ї годин ранку з увімкненими відеореєстраторами та зафіксували інформацію, яка може допомогти у розкритті злочину, повідомити її до поліції у будь-який зручний для вас спосіб або за телефонами: (099) 502-02-90, (05346) 2-20-00 або 102”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Оболонський райсуд Києва призначив покарання чоловіку, який пограбував киянку біля терміналу самообслуговування.

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