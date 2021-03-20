Призначено покарання чоловіку, який пограбував киянку біля терміналу самообслуговування

Оболонський райсуд Києва призначив покарання чоловіку, який пограбував киянку біля терміналу самообслуговування.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Зловмисник вихопив із рук жінки понад 11 тисяч гривень.

За вчинене правопорушення суд призначив йому покарання – чотири роки тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що подія сталася наприкінці грудня 2020 року на вулиці Маршала Тимошенка. Правопорушник вирвав із рук жінки гроші, коли вона намагалася здійснити платіж у терміналі самообслуговування.

Перехожий став випадковим свідком інциденту, наздогнав грабіжника та викликав правоохоронців.

Співробітники поліції затримали зловмисника, ним виявився раніше судимий 36-річний вінничанин.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, розбійник, який грабував жінок у Голосіївському районі Києва, отримав 10,5 років позбавлення волі.