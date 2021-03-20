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Зеленський закликав місцеву владу запровадити карантинні виплати і обіцяє їх подвоїти

Відповідні пропозиції мають затвердити на Конгресі місцевих та регіональних влад.

Зеленський закликав місцеву владу запровадити карантинні виплати і обіцяє їх подвоїти
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Якщо місцева влада запровадить карантинні виплати для громадян та підприємців, які постраждали через локдаун, держава їх подвоїть.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

“Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мала б подумати й місцева влада. Та разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки. Підтримки тих категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої червоної зони”, – зазначив він.

Зеленський додав, що чекає від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб уже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України.

“Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть сто відсотків, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі”, – запевнив президент.

Він зауважив, що допомога має надаватися через портал і додаток “Дія” – для забезпечення її прозорості.

“Окрім того, я прошу Верховну Раду України бути готовою в максимально короткі терміни ухвалити всі зміни, що стануть необхідними для втілення пропозицій місцевих влад та уряду”, – сказав Зеленський.

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