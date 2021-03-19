СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції проти Януковича, Азарова та колишніх високопосадовців

Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов на засіданні РНБО.

"Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому – вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для «порятунку» російськомовного населення", – повідомив Баканов.

Зокрема, мова йде про санкції до Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.

Голова СБУ підкреслив, що в 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на «референдумі» в Криму. А деякі з посадовців були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

"Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014 року досі розглядаються у судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання «Харківських угод». А частина – і досі працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі", – резюмував Баканов.

Окрім того, Служба безпеки запропонувала застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ "Донецькоблгаз". Адже вони своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об'єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року на той момент президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди, які передбачали подовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року в обмін на зниження ціни на газ. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Від Партії регіонів за було 160 голсів (зі 161 члена фракції), весь склад Компартії (27 людей), 20 нардепів Блоку Литвина (теж весь склад), 13 позафракційних, зокрема Інна Богословська і Василь Кисельов, 9 від БЮТ (сама Тимошенко виступала против), 7 від НУНС.