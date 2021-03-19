У п'ятницю, 19 березня, сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури, що в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"19 березня о 14:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку на вул. Освіти, 5, що в Солом'янському районі столиці. На місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі 3-поверхової будівлі. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 14:29 пожежу було локалізовано, а о 14:50 ліквідовано.

Протягом гасіння рятувальники евакуювали шістьох осіб за допомогою триколінної драбини. Решта мешканців гуртожитку покинули будівлю самостійно до прибуття ДСНС.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Жертв і постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, вранці 12 березня в Києві виникла пожежа у приватному будинку для літніх "Срібний вік". Жертв і постраждалих не було. Під час перевірки в будинку виявили 42 порушення правил протипожежної безпеки. Також перевірка показала два порушення Кодексу цивільного захисту населення.