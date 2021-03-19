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Київські лікарні за добу почали витрачати стільки ж кисню, скільки раніше за рік

Киснева підтримка потрібна майже всім госпіталізованим з ковідом.

Київські лікарні за добу почали витрачати стільки ж кисню, скільки раніше за рік
Фото: kyivcity.gov.ua

У Київській клінічній лікарні №4 за добу тепер витрачають стільки ж кисню, скільки раніше йшло за рік.

Про це меру Віталію Кличку повідомила головна лікарка Тетяна Мостепан.

"Буквально за минулу добу майже 3,5 тонни кисню пішло на хворих. У нас таке раніше було на рік", - сказала Мостепан.

"У лікарні дуже складна і напружена ситуація. Лікарня практично заповнена. Майже 95% пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці, з тяжким перебігом. Лікарі дуже втомлені, валяться з ніг", - розказала лікарка.

За словами Кличка, така сама ситуація зараз у всіх інших київських лікарнях, де приймають хворих на ковід.

"Заповненість ліжок у січні в Києві була в середньому 30%, а тепер вона понад 74%", - сказав Кличко на брифінгу в п'ятницю.

Захворюваність із січня збільшилась у два рази і продовжує зростати, кількість госпіталізованих - теж удвічі. Летальність від вірусу збільшилась в півтора разу, щодоби фіксують до 30 смертей.

"Я особисто знаю багато людей, які захворіли вже вдруге. Вірус не відступив, він став агресивнішим і з більш тяжкими наслідками", - сказав Кличко.

Нагадаємо, з 20 березня столиця України вводить карантинні обмеження червоної зони. Через кілька днів у Києві може зупинитися навіть громадський транспорт, якщо буде прийнято рішення про локдаун на рівні державної комісії з ТЕБ та НС.

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