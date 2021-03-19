Київ за індикаторними показниками потрапив у "червону" зону

Місто Київ за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, вперше потрапило до "червоної" зони.

Про це свідчать дані МОЗ.

В столиці останні три дні завантаженість ліжок з киснем перевищує порогове значення 65% (станом на 18 березня - 71,4%, це найбільший показник в Україні), а рівень госпіталізацій впритул наблизився до показника у 100 пацієнтів на 100 тис. населення при максимально допустимій нормі 60 на 100 тис. населення.

До "червоної" зони також відносяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, у яких жорсткі карантинні обмеження діють з кінця лютого чи початку березня.

Дванадцять регіонів України знаходяться у попереджувальній "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій" (за винятком окупованих районів).

Нагадаємо, що Київська міська комісія з ТЕБ та НС вирішила з 20 березня запровадити жорсткі карантинні обмеження з забороною на роботу закладів культури, торгових центрів, кафе та ресторанів. Також заборонено масові та розважальні заходи, встановлено обмеження на богослужіння.

Громадський транспорт мав би працювати у звичайному режимі (з кількістю пасажирів на місцях для сидіння 50%).