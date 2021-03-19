Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Київ за індикаторними показниками потрапив у "червону" зону

Столиця України йде на локдаун.

Київ за індикаторними показниками потрапив у "червону" зону
Фото: kyivcity.gov.ua

Місто Київ за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, вперше потрапило до "червоної" зони.

Про це свідчать дані МОЗ.

В столиці останні три дні завантаженість ліжок з киснем перевищує порогове значення 65% (станом на 18 березня - 71,4%, це найбільший показник в Україні), а рівень госпіталізацій впритул наблизився до показника у 100 пацієнтів на 100 тис. населення при максимально допустимій нормі 60 на 100 тис. населення.

До "червоної" зони також відносяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, у яких жорсткі карантинні обмеження діють з кінця лютого чи початку березня.

Дванадцять регіонів України знаходяться у попереджувальній "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій" (за винятком окупованих районів).

Нагадаємо, що Київська міська комісія з ТЕБ та НС вирішила з 20 березня запровадити жорсткі карантинні обмеження з забороною на роботу закладів культури, торгових центрів, кафе та ресторанів. Також заборонено масові та розважальні заходи, встановлено обмеження на богослужіння.

Громадський транспорт мав би працювати у звичайному режимі (з кількістю пасажирів на місцях для сидіння 50%).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також