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Майже 93 тис. українців отримали першу дозу CoviShield

290 785 людей записалися до листа очікування.

Майже 93 тис. українців отримали першу дозу CoviShield
Фото: EPA/UPG

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від коронавірусної недуги 92 714 людей. Завершила вакцинацію (отримала дві дози вакцини) одна людина.

Протягом минулої доби від COVID-19 щеплено 10 959 людей. Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації, інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 18 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 290 785 людей.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

17 березня Міністерство охорони здоров'я вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу CoviShield з 28 днів до 90 днів.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

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