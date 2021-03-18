Локдаун запроваджують на території Львівської області

У зв’язку із погіршенням ситуації з коронавірусом обласна комісія ТЕБ і НС вирішила посилити обмежувальні заходи на території Львівської області, починаючи з 19 березня.

Наразі посилення карантину планують до 29 березня з можливим продовженням, інформує пресслужба Львівської ОДА.

"Посилення карантинних обмежень невідворотне. Епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення, що додатково до карантинних обмежень, визначених постановою від 9 грудня, для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування встановити на адміністративних територіях додаткові обмеження”, - наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на:

1) діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на виніс та доставки;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4) діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення; натомість дозволена діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом.

5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, кінозйомок;

6) роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів);

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

9) діяльність непродовольчих ринків.

Нагадаємо, з 19 березня жорсткий карантин на 10 днів вводять у Львові. Обмеження стосуються роботи ресторанів, кафе, ТРЦ, закладів культури та освіти.

Сьогодні стало відомо, що в Києві з 20 березня, у ніч з п'ятниці на суботу, посилюють карантинні обмеження. Вони діятимуть три тижні, до 9 квітня включно.