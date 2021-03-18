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У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли тести на COVID-19

Вартість одного сертифіката або довідки становила від 900 до 1800 гривень.

У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли тести на COVID-19
Фото: terminovo.te.ua

У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які організували продаж довідок із потрібним результатом тесту на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Вартість одного сертифіката або довідки становила від 900 до 1800 гривень, залежно від терміну "виконання".

"Встановлено, що до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії та мешканець Києва, який займався розповсюдженням готових довідок. Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги", - розповіли в Нацполіції.

Також встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний.

За попередніми даними, лише за період із лютого до цього часу учасникам злочинного угруповання вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тис. гривень.

Учора, 17 березня, поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, за місцем мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях. Вилучили бланки сертифікатів і довідок з відтисками печатки лабораторії, понад 500 тис. грн готівки у різних валютах, чорнові записи.

Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу.

Нагадаємо,  Європейський Союз хоче запустити систему COVID-сертифікатів, які дадуть можливість подорожувати тим, хто зробив щеплення проти коронавірусу, і тим, хто перехворів.

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