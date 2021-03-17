У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей

Станом на ранок 17 березня у "помаранчевій" карантинній зоні перебуває 17 регіонів України.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Як і раніше, до "червоної" зони з COVID-19 входять Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
У "жовтій" залишилися тільки Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська і Харківська області.
Днем раніше до "помаранчевої" зони входили 11 регіонів включно зі столицею.
Так, рівень госпіталізацій, окрім "червоних" зон, перевищено у "помаранчевих" Києві та області, а також Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях.
Нагадаємо, вчора міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про найскладнішу ситуацію в лікарнях від початку пандемії. Він заявив, що за півтора тижня кількість хворих і госпіталізованих у Києві збільшилися вдвічі. Кличко заявив, що Київ просить уряд посилити карантинні заходи для "помаранчевої зони", а МВС, МОЗ та Мінінфраструктури – контроль за дотриманням обмежень.
Водночас у МОЗ попросили владу Києва та Вінниці не чекати потрапляння в "червону" зону і самостійно посилити обмеження.
Миколаїв через коронавірус перевів школи на дистанційне навчання. Таке ж рішення ухвалили у Львові.