У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей

У "червоній" і "жовтій" по 4 регіони.

Станом на ранок 17 березня у "помаранчевій" карантинній зоні перебуває 17 регіонів України.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Як і раніше, до "червоної" зони з COVID-19 входять Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У "жовтій" залишилися тільки Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська і Харківська області.

Днем раніше до "помаранчевої" зони входили 11 регіонів включно зі столицею.

Так, рівень госпіталізацій, окрім "червоних" зон, перевищено у "помаранчевих" Києві та області, а також Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, вчора міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про найскладнішу ситуацію в лікарнях від початку пандемії. Він заявив, що за півтора тижня кількість хворих і госпіталізованих у Києві збільшилися вдвічі. Кличко заявив, що Київ просить уряд посилити карантинні заходи для "помаранчевої зони", а МВС, МОЗ та Мінінфраструктури – контроль за дотриманням обмежень.

Водночас у МОЗ попросили владу Києва та Вінниці не чекати потрапляння в "червону" зону і самостійно посилити обмеження.

Миколаїв через коронавірус перевів школи на дистанційне навчання. Таке ж рішення ухвалили у Львові.