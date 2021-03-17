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У Києві виявили найбільше нових випадків коронавірусу з початку року, померли 25 людей

За минулу добу підтвердили 1 121 випадок ковіду, госпіталізували 107 пацієнтів.

У Києві виявили найбільше нових випадків коронавірусу з початку року, померли 25 людей
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 1 121 хворого на коронавірус, померли 25 людей, одужав 291 пацієнт. 107 людей з коронавірусом госпіталізували.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (175), Дарницькому (169) та Дніпровському (160) районах.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 148 831. Загалом коронавірусну недугу подолали 99 880 кия. За період пандемії у столиці зафіксовано 2 961 летальний випадок від ковіду.

Нагадаємо, вчора міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про найскладнішу ситуацію в лікарнях від початку пандемії. Він заявив, що за півтора тижня кількість хворих і госпіталізованих у Києві збільшилися вдвічі. Кличко заявив, що Київ просить уряд посилити карантинні заходи для "помаранчевої зони", а МВС, МОЗ та Мінінфраструктури – контроль за дотриманням обмежень.

Водночас у МОЗ попросили владу Києва та Вінниці не чекати потрапляння в "червону" зону і самостійно посилити обмеження.

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