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В Україні одна людина отримала другу дозу CoviShield

Першою дозою від ковіду щепили вже майже 72 тисячі людей.

В Україні одна людина отримала другу дозу CoviShield
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 16 березня, в Україні 9 840 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Всього від початку кампанії вакциновано 71 923 особи.

Нагадаємо, наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Учора від коронавірусу вакцинувалися глава УГКЦ Блаженнійший Святослав Шевчук, а також насельник Михайлівського золотоверхого монастиря ПЦУ архімандрит Лаврентій (Живчик), головний равин Києва Йонатан Маркович, представники Федерації єврейських організацій в Києві Леонід Барац і Борис Стругацький і керівник відділу з питань релігій секретаріату Кабміну Андрій Юраш.

Процес вакцинування транслювали у прямому ефірі.

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