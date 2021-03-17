В Україні одна людина отримала другу дозу CoviShield

Першою дозою від ковіду щепили вже майже 72 тисячі людей.

За минулу добу, 16 березня, в Україні 9 840 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Всього від початку кампанії вакциновано 71 923 особи.

Нагадаємо, наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Учора від коронавірусу вакцинувалися глава УГКЦ Блаженнійший Святослав Шевчук, а також насельник Михайлівського золотоверхого монастиря ПЦУ архімандрит Лаврентій (Живчик), головний равин Києва Йонатан Маркович, представники Федерації єврейських організацій в Києві Леонід Барац і Борис Стругацький і керівник відділу з питань релігій секретаріату Кабміну Андрій Юраш.

Процес вакцинування транслювали у прямому ефірі.