Смертність від COVID весняної хвилі вже перевищила показники осінньої, - НАН

Пікових значень ще не досягнуто, зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня.

Смертність весняної хвилі коронавірусу в Україні вже перевищила показники осінньої і буде зростати як мінімум до квітня.

Про це йдеться в дослідженні НАН України.

Зазначається, що 12 грудня було зафіксовано середньотижневий рекорд смертності - 225 смертей на добу. Однак це було пов'язано з затримками внесення інформації до реєстру смертей.

"Насправді середньотижневе число зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішнє ж число не пов’язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", - заявили в НАН.

Водночас летальність від коронавірусу залишається близько 2,5% після пікового значення 3% на початку лютого, коли реєстрували мінімальну кількість нових випадків хвороби.

У НАН зауважили, що смертність від коронавірусу в Україні ще не досягла свого піку. Вчені наголосили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.

"Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня", - додали вчені.

Нагадаємо, тиждень тому вчені НАНУ прогнозували, що смертність від COVID-19 за 2-3 тижні може сягнути пікових значень осінньої хвилі.