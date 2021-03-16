Миколаїв через коронавірус переводить школи на дистанційне навчання

Миколаївська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 17 березня перевести школи на дистанційне навчання через постійне збільшення кількості нових випадків захворюваності на ковід.

"З 17 березня вихованців позашкільних та загальноосвітніх закладів переведено на дистанційне навчання. Виняток – учні 1-4-х класів. А з 22 березня усі школярі підуть на канікули, які триватимуть до 3 квітня", - повідомляється на сайті міської ради.

Вищі навчальні заклади поки що працюватимуть в очному режимі, але ректорів попросили перенести початок навчання на 10 годину ранку, щоб розвантажити громадський транспорт.

Місто також почало готуватися до можливого введення перепусток на проїзд в громадському транспорті на випадок введення "червоної" зони.

З 28 лютого в Миколаївській області індикаторний показник "Рівень госпіталізації" перевищує норму і знаходиться на рівні близько 90 при нормі до 60 на 100 тис. населення. Показник "Коефіцієнт виявлення випадків інфікування" також наближається до понаднормових значень. На 15 березня він склав 19,7% при нормі 20%.

"Червона" зону буде введено, якщо два або більше індикаторних показників перевищуватимуть норму протягом трьох днів підряд.

В місті зараз є 915 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Комісія ТЕБ і НС ухвалила розгорнути ще 95 ліжок у лікарнях №3 і №5 та в пологовому будинку №1.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я порадили школам та вишам перейти на дистанційне навчання через зростання кількості хворих на ковід.

МОЗ також попросило регіони посилити карантинні заходи, щоб запобігти потраплянню в "червону" зону.