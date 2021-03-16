За добу в Києві виявили 999 нових випадків ковіду

За минулу добу в Києві діагностували 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, захворіли 560 жінок віком від 18 до 90 років і 380 чоловіків віком від 18 до 89 років, а також 31 дівчинка від 3 до 17 років і 28 хлопчиків від 2 до 17 років.

Госпіталізовано 100 пацієнтів. Померли від ускладнень захворювання за добу 19 киян. Одужали 408.

Загалом у столиці на ковід захворіли 147 710 осіб, 2936 пацієнтів померли. Подолали хворобу 99 589 киян.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131) районах.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 9 642 нові випадки COVID-19. Найбільшу кількість підтвердили у Львівській області.