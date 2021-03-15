Авокадо на службе красоты

Помимо восхитительного вкуса авокадо может похвастаться впечатляющим списком полезных для кожи свойств. Это связано с жирами, витаминами и минералами, которые содержатся в этом питательном супер-фрукте.

Фото: предоставлено Лорой Лончар

Авокадо является отличным источником более двадцати витаминов и минералов, в том числе витаминов B, C, E и K, рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, магния, калия, лютеина, бета-каротина, омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

Таким образом, простое регулярное его употребление, несомненно, поможет улучшить вашу кожу и волосы изнутри, но при непосредственном применении сила авокадо идет еще дальше и может творить чудеса.

Какую пользу может принести вашей коже авокадо? Как использовать этот универсальный фрукт для более здорового и сияющего цвета лица. Авокадо не только богат здоровыми жирами, но и является отличным источником витаминов E и C, которые играют ключевую роль в здоровье и жизнеспособности вашей кожи.

Авокадо обладает следующими свойствами:

Успокаивает кожные покровы

Жири, микроэлементы и витамины, содержащиеся в авокадо, могут помочь ускорить регенерацию кожи и улучшить хронические кожные заболевания, такие как экзема и прыщи. Кроме того, эти же питательные вещества улучшают состояние потрескавшейся кожу и выравнивают ее тон.

Предотвращает повреждение кожи

Исследования, проведенные в 2011 году из Надежных источников, показывают, что авокадо содержит микроэлементы, которые защищают нашу кожу от солнечных лучей и воспалений. Чрезмерное воздействие ультрафиолета (УФ) может вызвать морщины, а также другие признаки старения и даже рак.

Кроме того, исследования показали, что употребление авокадо, как источника витамина C и Е, играет большую роль в защите организма от процесса окисления, вызванного солнцем и другими факторами окружающей среды.

Повышает эластичность кожи

В исследовании 2010 года с участием более 700 женщин изучалась взаимосвязь между состоянием кожи и потреблением жиров и антиоксидантных микронутриентов.

Исследователи пришли к выводу, что высокое потребление жиров — особенно полезных мононенасыщенных жиров, таких как жир, содержащийся в авокадо, — помогает повысить эластичность кожи и уменьшить появление морщин.

Улучшает общее состояние кожи

Если вы хотите улучшить общее состояние своей кожи, стоит прибегнуть к использованию масло авокадо для вашей кожи.

«Масло авокадо холодного отжима богато антиоксидантами, растительными стеролами, омега-9, минералами и витаминами, включая витамины С и Е. Вместе эти питательные вещества увеличивают выработку коллагена и снимают воспаление.

Предотвращает сухость кожи

Авокадо — отличный источник биотина, который входит в комплекс витаминов группы В. Известно, что биотин помогает избавиться от сухости кожи при местном применении. Это также может помочь предотвратить ломкость волос и ногтей.

Как использовать авокадо для ухода за кожей

Что делает авокадо таким простым дополнением к повседневному уходу за кожей, так это то, что вы можете очистить его, растереть и нанести мякоть прямо на кожу. Вы также можете использовать масло авокадо, которое содержится во многих безрецептурных линиях по уходу за кожей.

Можно прийти к выводу, что авокадо приносит пользу вашей коже во многом благодаря полезным жирам, витаминам, минералам и другим питательным веществам, содержащимся в этом универсальном фрукте.