​Як впоратися з психологічними проблемами після нападу злочинця – кейс співробітників Епіцентра у Первомайську

На початку лютого увага країни була прикута до подій у Первомайську на Миколаївщині, де озброєний злочинець вчинив умисний підпал торговельного центру «Епіцентр» . На щастя, системи оповіщення та пожежогасіння, а також злагоджені дії персоналу допомогли врятувати сотні життів. На жаль, під час нападу озброєний зловмисник поранив двох працівників торговельного центру, які героїчно намагалися стати йому на заваді.

Фото: dsns.gov.ua

Зрештою співробітникам вдалося затримати злочинця, проте внаслідок його дій працівники торговельного центру отримали не тільки фізичні, а й психологічні травми. Більшість з них відчували страх і гнів, зіткнулися з проявами тривоги, постійними переживаннями. Деякі співробітники, які пережили емоційний зрив, вимагали особистої зустрічі зі злочинцем, оскільки не могли зрозуміти, які причини можуть спонукати людину на такий жахливий вчинок. «Я хочу із цією людиною зустрітися! Хочу подивитися йому у вічі! Залиште мене із ним наодинці!», - вигукувала дівчина, яку психологи компанії намагалися вивести з шокового стану.

Велика частина людей зіткнулася з нічними жахіттями та порушеннями сну. Майже кожної ночі співробітники знову переживали болісні події пожежі в своїх сновидіннях, прокидалися і довго не могли заснути. Зокрема, директору торговельного центру постійно снилися деталі того дня: як він виводить людей з палаючої будівлі, як чорні клуби диму в’ються за ним попід стелею, як він знову повертається у вогнище небезпеки, щоб вивести інших та впевнитися, що весь персонал та відвідувачі залишили ТЦ.

У постраждалих також були сильні панічні напади, під час яких спостерігалося утруднене дихання, оніміння кінцівок, відчуття втрати свідомості. А однією з найбільш поширених негативних емоцій був жаль: за постраждалих колег та друзів, за втраченим місцем роботи, за вкладеною на будівництві торговельного центру працею. Адже в результаті нападу злочинця було знищено стратегічний для міста ТЦ, а працівники втратили не лише місце роботи, а й власний простір, який вони створювали тривалий час спільними зусиллями.

В такій ситуації вкрай важливим завданням компанії була мінімізація наслідків психологічних травм і підтримка співробітників. В першу чергу для подолання негативних психологічних реакцій були організовані індивідуальні консультації. Таким чином після пережитого стресу співробітники не тримали негативні емоції «в собі», а могли поділитися ними з фаховими спеціалістами. Останні в свою чергу надавали конкретні методи боротьби зі стресом, панічними нападами та страхами.

В результаті відпрацювання та корегування складних емоційних станів психологам вдалося знизити рівень тривоги та інтенсивність тривожно-депресивних переживань. Вони дали можливість постраждалим відчути, що найцінніше – це їхнє життя та здоров’я, яке зараз знаходиться в цілковитій безпеці.

Вже за два тижні після події співробітники ТЦ у Первомайську казали, що готові рухатися вперед, висловлювали бажання взяти участь у найшвидшій відбудові торговельного центру та дякували за турботу і можливість висловлювати складні емоції. Двом співробітникам ТЦ, які безпосередньо зазнали травм під час нападу злочинця та були доправлені до лікарні, також була надана психологічна допомога. Вони вже відновили свої сили та висловили бажання продовжити роботу в компанії після відбудови торговельного центру. Негативні емоції перекривала надія, бажання знову відбудувати ТЦ та працювати поруч зі своїми друзями.

Після цієї події та за результатами психологічної допомоги, що надавалася співробітникам під час COVID-19, HR-напрямок виробив чіткий алгоритм, за яким в кризових ситуаціях, з якими стикаються наші співробітники, їм буде надаватися не лише матеріальна, але й психологічна допомога та підтримка.