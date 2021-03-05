Наказ МОЗу руйнує довіру до COVID-вакцинації

У всьому світі вакцинація в першу чергу ризикових груп дозволяє зберегти життя. Літні люди та ті, хто має хронічні хвороби, завдяки вакцині можуть вберегтись від тяжкого перебігу хвороби, уникнути госпіталізації, ШВЛ, врешті-решт смерті.

Фото: Макс Требухов

В той час, коли навколо вакцинації багато вигадок, фейків, конспірології, держава мала б пояснювати більше, залучати лідерів суспільної думки, зірок спорту та шоу-бізнесу, відомих політиків незалежно від політичної сили. Інакше нестачу інформації заповнять вигадками. Вакууму не буде, ми не в космосі, люди собі самі все домислять завдяки картинкам у вайбері, повідомленнями з секретних бункерів, сповідям “лікарів” таємних лабораторій і т.д.

І що ми спостерігаємо. МОЗ, який в епіцентрі подій, видає наказ, який лікарі можуть трактувати неоднозначно.

Ось пункт 5 наказу про розподіл вакцин від COVID-19: «нерозголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо), яка стала відома в процесі виконання даного наказу».

Стосовно ціни. Припускаємо, що це комерційна таємниця. Хоча згідно з законом про доступ до публічної інформації всі кошти, витрачені з державного бюджету підпадають під поняття публічної інформації. Але міжнародні закупівлі ліків вивели з-під дії цього закону. Тож залишимо це питання на розгляді тих, хто займається публічними фінансами.

«Будь-яка інформація щодо виробника» - ось що бентежить і навіть лякає. Як медичні працівники уявляють собі реалізацію наказу? Як керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, як виконавці наказу, які несуть персональну відповідальність, будуть трактувати цей 5-й пункт і пояснювати його керівникам лікарень, а ті - підлеглим. Як медичний працівник, який буде вакцинувати громадянина, реалізує наказ міністерства - заклеїть наліпкою назву виробника на ампулах в момент вакцинації, не повідомить громадянину, якою саме вакциною держава його рятує, не зможе пояснювати пацієнту ні про безпечність, ні про ефективність вакцини, наводити дані клінічних досліджень?

Наразі в публічному просторі присутні пояснення від міністерства, що такі обмеження надання інформації пов’язані з вимогою виробника вакцини. Якщо справді контракт був підписаний з вимогою не розголошувати БУДЬ-ЯКУ інформацію про виробника, то МОЗ перевищив свої повноваження. Але скоріше за все, основним пріоритетом при написанні наказу було виконання контракту, а от про медичних працівників ніхто не подумав. Їм досі не надано інструкцій виконання наказу, зате люди з погонами вже пильно спостерігають за процесом.

Накази будь-якого міністерства повинні бути прописані так, щоб їх трактування було однозначним. Так, можна припустити, що всі питання знімає «конфіденційність інформації», хоча здалось би уточнити про що йдеться. А краще надати вичерпний перелік конфіденційної інформації. Але ж в наказі є ще «будь-якої інформації про виробника» та «тощо», і це повністю перекреслює спроби якось виправдати МОЗ. Звісно, що незабаром ми почуємо заяви в стилі «ви не розумієте, це дещо інше», «ми хотіли як краще», «через таких як ви вакцинація під загрозою». А по факту буде як зі шкарпетками та батарейками в часи січневого локдауну. Їх не було в наказі, але люди самі собі все пояснили як наступ на свободу шкарпеток.

Повернусь до ціни. Попередні контракти з міжнародними закупівельними організаціями теж мали пункти про конфіденційність в частині ціни. Саме тому було створено ДП Медичні закупівлі. Адже державне підприємство діє в інтересах громадян, і вся інформація щодо його діяльності не може бути захищена від влади, народних депутатів, правоохоронних органів.

25 000 українців померло внаслідок вірусу COVID-19 лише за офіційними даними. Сфера охорони здоров’я просякнута недовірою та підозрами в корупції, тема ковіду обросла міфами, про вакцинацію роками розповідають небилиці, все це незримо впливає на громадське здоров’я та національну безпеку. В держави просто немає права на такі помилки, як невдало прописаний наказ.

Перед публікацією тексту подзвонила кільком керівникам департаментів, які є виконавцями цього наказу. Одні кажуть, що в тій частині, в якій наказ суперечить законодавству, не будуть його виконувати. Інші кажуть, що на селекторних нарадах з міністерством звучали питання стосовно чітких інструкцій виконання наказу, але наразі вони залишились без відповіді.

То ж всі в очікуваннях. Керівники ДОЗ адміністрації - чіткої інструкції щодо виконанню наказу. Суспільство - в трактуваннях наказу від МОЗ та реакції Державної інспекції з питань захисту прав споживачів. Я - в розумінні чиновників, що їх рішення, недостатня чіткість текстів, недбалість чи некомпетентність впливають на права пацієнтів та загалом на вакцинацію.