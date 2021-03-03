Пробиотики и здоровая кожа

Кожа является самым большим органом человеческого тела и, как таковая, является индикатором общего уровня здоровья и самочувствия людей. Пробиотики — это живые бактерии и дрожжи, которые полезны для здоровья, особенно для пищеварительной системы. Бактерии часто считаются чем-то, что вызывает болезнь. Однако в организме полно бактерий, как хороших, так и плохих. Пробиотиками часто называют «хорошие» или «полезные» бактерии, потому что они помогают поддерживать здоровье кишечника. Они способствуют общему состоянию организма, в том числе здоровью кожи.

Кроме того, пробиотики имеют явные преимущества при кожных заболеваниях. Уже доказано, что пробиотики играют важную роль в оздоровлении кожи, например, восстанавливают атопический дерматит, способствуют заживлению шрамов и ожогов, омолаживают кожу и укрепляют врожденный иммунитет кожи. Для тех, кто страдает акне и имеет нездоровый кишечник, приём пробиотиков, особенно Lactobacillus acidophilus и дрожжей saccharomyces cerevisiae, часто помогает избавиться от угрей.

Доказано, что даже экзема и псориаз, которые получили широкую оценку медицинского сообщества, улучшаются с помощью пробиотиков. Экзема — это состояние, при котором кожа становится зудящей, красной, сухой и потрескавшейся. У большинства людей это длительное или хроническое заболевание, хотя со временем оно может улучшаться, особенно у детей. Было доказано, что после приёма пробиотиков младенцами несколько снижается вероятность развития экземы. Также было показано, что пробиотики улучшают симптомы экземы у пациентов, страдающих этим заболеванием. Псориаз — еще одно кожное заболевание, связанное с воспалением, при котором пероральные пробиотики доказали свою эффективность.

Если эти расстройства можно исправить с помощью пробиотиков, разве сложно предполагать, что эти преимущества могут распространиться и на стареющую кожу? Кишечные бактерии укрепляют иммунную систему человека. Наличие сильной иммунной системы приносит пользу всем органам тела, включая кожу. Существует около 100 миллионов микробов (бактерий, грибов и вирусов), которые живут в человеческом теле. Чем больше в организме бактерий, тем медленнее происходит процесс старения кожи.

В настоящее время учёные исследуют, могут ли эти взаимодействия уменьшать воспаление кожи, такие как розацеа (розовые угри), способствовать выработке коллагена. Также экспреты изучают, являются ли тропические продукты, содержащие пробиотики, более эффективными для здоровья кожи, чем пероральные пробиотики. Учёные пришли к выводу, чтобы пробиотики могут приносить пользу коже не только через пищеварительный тракт, но и путём использования кремов или лосьонов с их подержанием.

Профилактика морщин

Полезные бактерии в кишечнике могут помагают устранить токсины и свободные радикалы, которые могут навредить кожу и вызвать ранние признаки старения. Введение пробиотиков не только вымывает токсины из организма, но и устраняет вред, нанесенный свободными радикалами.

Укрепление кожного барьера

Доказано, что пробиотики усиливают барьерную функцию кожи. Кожа играет роль физического барьера, защищающего внутренние органы и не позволяющего патогенам и другим токсинам размножаться. В кишечнике человека существует не только микрофлора, но и микробиом кожи с дружелюбными микроорганизмами для защиты. Было доказано, что микробиом кожи защищает от вредных бактерий, загрязнений и свободных радикалов, которые могут ускорить старение.

Эффект увлажнения

Пробиотики помогают коже удерживать влагу. Хорошо увлажненная кожа делает менее заметными морщины. Как описывалось выше, было обнаружено, что крем для кожи, содержащий термофилы стрептококка, увеличивает влажность кожи стареющих женщин.

Защита от солнца

Пробиотики могут помочь защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать преждевременное старение кожи и появление морщин. В этой области не проводилось много исследований, но то, что было обнаружено, является весьма многообещающим.

Розацеа

Нет окончательного медицинского консенсуса относительно того, что вызывает это состояние, но оно может стать весьма заметным и причинить страдания человеку, страдающему от него. Обычно он появляется в возрасте от 30 до 60 лет и гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В конце концов, это может даже повлиять на форму носа, в результате чего он станет опухшим и неровным.

Исследования показали, что пробиотики, нанесенные непосредственно на кожу и принятые внутрь, могут улучшить и предотвратить появление угревой сыпи.

Еще одна линия доказательств, предполагающих связь между кишечником и кожей, — это то, что пробиотики улучшают состояние кожи. Было показано, что пероральные пробиотики уменьшают липополисахариды, улучшают барьерную функцию кишечника и уменьшают воспаление.

Благоприятное влияние пробиоитиков на кожу может объяснить, почему пастеризованные неферментированные молочные продукты вызывают прыщи, а ферментированные — нет. Пероральные пробиотики снижают системные маркеры воспаления и окислительного стресса, оба из которых локально повышены у людей с акне. Пероральные пробиотики также могут регулировать высвобождение провоспалительных цитокинов в коже.