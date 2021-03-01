Футбол в Харькове: есть надежда на возрождение

Вроде бы Александр Ярославский готов снова вкладывать серьёзные средства в харьковский футбол. И вроде как у него в этом плане появилось взаимопонимание и с городской властью , и с тем самым Евгением Красниковым, с которым он уже создавал клуб европейского уровня в Харькове. Видимо, в таком случае будут и соответствующие игроки, и тренер уровня Маркевича, а возможно, и сам Маркевич, ведь МБМ уже долго без реальной работы, что вряд ли нормально, если речь идёт о тренере, на счету которого и серебро Украины, и многочисленные бронзы, и 3 выхода (из них 2 — с Металлистом) в 1/8 Лиги Европы, в том числе в одном случае он дошёл до 1/4, а в одном (но уже не с Металлистом, а Днепром) — и до финала.

Фото: EPA/UPG

На фоне этого всеобщего счастливого ожидания меркнут такие нюансы, как погашение долгов, которые Металлист накопил при киндерсюрпризном Курченко, и использование технической базы клуба, и возможная в связи с этими вопросами реакция УЕФА — всё это пока в тумане, особенно в свете слов Александра Ярославского о том, что речь о том единственном Металлисте, которому в 2025 году исполнится 100 лет.

Ждут своей расшифровки и слова о клубе, который будет взят за базу для такого возрождения, а тут намечается юный клуб «Металл», разрывающий 2-ю лигу, но не «Металлист-1925», находящийся с переменным успехом в большой и тесной группе лидеров 1-й лиги, которая всё же к Премьер-лиге может оказаться на сезон ближе.

Тут могла бы помочь швейцарская система организации спортивных соревнований (имею в виду не уничтожение соперника неким ветеринарным/санитарным врачом под предлогом коронавируса, а испытанную в шахматах и других видах спорта систему розыгрышей турниров с большим количеством участников и достоверным определением результатов при относительно небольшом числе туров): она позволяет внезапно окрепшим участникам продвинуться в лидеры уже в течение одного соревнования, а не путём многолетнего хождения по лигам. Но — увы: в украинском футболе она пока не применяется, хотя УЕФА и готовится её использовать в евротурнирах (я же предлагал это на sport.ua ещё 8 лет назад). И пока «Швейцарии» в Украине нет, дорог каждый лишний год, что хотелось бы учитывать, принимая решения.

Кто, однако, станет указывать меценату футбола, куда именно вкладывать деньги,— есть общественный настрой на то, что были бы эти деньги и желание их вкладывать, а всё прочее юридическое/техническое приложится. Тут в самом деле хотелось бы избежать лишних проблем и скандалов: когда убивали Металлист, их и так было достаточно (если киевскому Динамо в его беде помогали в своё время сразу два Президента Украины — Кравчук и Кучма, то харьковский Металлист наоборот — свои же, включая ФФУ, и топили).

Тем более — украинскому футболу сейчас несладко и без скандалов: убившая в своё время Металлист Лозанна теперь занимается сборной Украины, одолевшей самих испанцев, но проигравшей, как известно, доктору (не наук!) из Швейцарии; Днепр убит, а к команде с номером ещё не все привыкли, хотя БЕНИфициар остался тот же; Черноморцу и запорожскому Металлургу ещё хуже, чем Металлисту; и даже киевское Динамо перешло — видимо, не от очень хорошей жизни — к такой противоположности своей же былой стратегии «тренер — только из Динамо», которой не ожидал никто.

Поэтому о грустном и сложном думать не хочется (хотя, возможно, и придётся), а приятнее взметнуть свои мечты к возрождению футбола в городе, главная команда которого был:

и — ещё 1921 г. — первым чемпионом Украины (финал Харьков — Одесса 2 : 0), и — в 1922 г.— победителем первой Всеукраинской олимпиады (финал Харьков — Одесса 1 : 0, переигровка финала 19.08.1922 г. Харьков — Одесса 2 : 1), и — в 1923 г.— победителем первой Всеукраинской спартакиады (финал Харьков — Юзовка 1 : 1, переигровка финала 18.09.1923 г. Харьков — Юзовка 5 : 1), и — в 1924 г.— первым чемпионом СССР среди команд республик и городов (финал 06.09.1924 г. Харьков — Ленинград 2 : 1), и победителем Всеукраинского первенства 1928 г. (решающий матч кругового турнира 29.07.1928 г. Харьков — Николаев 2 : 1), и победителем первенства Украины 1932 г. (круговой турнир 24–28.08.1932 г.: 4 : 1 с Донбассом, 6 : 0 с Днепропетровском, 1 : 2 с Винницей, первое место — по лучшей разнице), и победителем первенства Украины 1934 г. (финал 30.09.1934 г. Харьков — Киев 1 : 0),

и финалистом Кубка СССР 1983 г. (финал 08.05.1983 г. Шахтёр — Металлист 1 : 0), и обладателем Кубка СССР 1987/1988 гг. (финал 28.05.1988 г. Металлист — Торпедо Москва 2 : 0), и финалистом Кубка Федерации 1987 г. (финал 18.11.1987 г. Спартак Москва — Металлист 4 : 1),

и финалистом первого розыгрыша Кубка Украины (финал 31.05.1992 г. Черноморец — Металлист 1 : 0), и серебряным призёром Чемпионата Украины 2012/2013 гг., и семикратным бронзовым призёром Чемпионатов Украины;

и участником 1/8 (дважды) и 1/4 Лиги Европы — 7 раз побеждая при этом с 4 (в том числе 1 раз с 5) забитыми голами, а первый раз такая европобеда была ещё 05.10.1988 г.: Металлист — Борац 4 : 0 — с выходом в 1/8 Кубка обладателей кубков, так что с учётом и той победы свои фирменные 4 (как минимум) гола МХ забивал в евротурнирах 8 раз

(использованы данные из статсборников Юрия Ландера).

Но без денег сегодня ничего подобного сделать невозможно. Поэтому желание их вкладывать уже самоценно. Хотя вопросы все своих ответов всё равно ждут.

P. S. Кстати — о деньгах. Вот стоимость — в млн € — двух сильнейших украинских клубов и их последних, а также следующих соперников (по трансфермаркт-оценке):

Шахтёр 159, Маккаби 19, Рома 370;

Динамо 116, Брюгге 120, Вильяреал 247.

То есть ШД выиграл у финансово гораздо более слабого клуба (что, собственно, и помешало сопернику найти адекватные замены своим коронавирусным потерям), ДК победило примерно финансово-равного, но обоим предстоят игры с монстрами совсем иного уровня.

Удачи всем нашим!