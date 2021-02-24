Фото: facebook.com

У Харкові знайшли консенсус про відродження футбольного клубу "Металіст".

Зокрема, про це повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який є в.о. мера міста, в своєму Facebook.

За його словами, про відродження було погоджено з експрезидентом клубу Олександром Ярославським.

"Упевнений, ця новина порадує не тільки футбольних уболівальників. Приймати Євро-2012 і не мати своєї команди у вищій лізі? Це не про Харків", - заявив Терехов.

"Домовилися з Олександром Ярославським разом відродити легендарну команду, яка свого часу дійшла до другого ступеня чемпіонату України.

Стадіон є, тренувальна база є, інфраструктурно Харків абсолютно підготовлений до "великого футболу". Упевнений, що незабаром спільними зусиллями міста, уболівальників і Олександра Ярославського ми зможемо вивести новий-старий "Металіст" не тільки у вищу лігу, але і поборотися за чемпіонство", - переконаний секретар міськради.

"І найголовніше - повернемо улюблене всіма харків'янами назву футбольного клубу "Металіст".

Найближчим часом разом з Олександром Ярославським ми більш детально розповімо про відродження "Металіста", - зазначив Терехов.

У свою чергу, Ярославський в інтерв'ю "Профутбол" підтвердив свої наміри відродити команду.

При цьому реінкарнація "Металіста" може відбутися на базі "Металу", який виступає у Другій лізі.

"Я завжди емоційно підходжу до своїх рішень. Просто дивлюся, що з нашим харківським футболом одні муки. Вже яких тільки заяв не було від всяких політиків, навколополітичних людей, всіх, хто намагається спекулювати, паразитувати на темі "Металіста".

Що ми вже повернули і "Металіст", і великий футбол, що вже харків'яни з футболом. А футболу немає ніякого. "Металіста" як не було, так і немає. Якось вранці встав і осінило, що пора повертати "Металіст". Так і вийшло", - заявив Ярославський.

"Найголовніше - я хочу, щоб все було законно. Ніяких незаконних дій я робити не збираюся. Це не мій стиль і підхід. Все повинно бути законно, "Металіст" повинен повернутися, основний "Металіст", який в 2025 році повинен святкувати своє сторіччя. я завжди говорив, а я людина послідовна, що якщо буду займатися, то тільки "Металістом", - зазначив експрезидент клубу.

"Тому ось таке ми рішення прийняли. Я думаю, що і обласна влада повинна взяти участь в цьому. Головне, я сподіваюся на уболівальників. Уболівальники не повинні стояти осторонь. Вони в якийсь момент холодно поставилися до "Металіста", у мене є до них питання. Я б хотів, щоб вони знали раз і назавжди - якщо ми повернемо "Металіст", то не повинні відпустити його вже ніколи", - висловив переконання бізнесмен.