Суддя скандального матчу "Львова" з "Колосом" має намір звернутися до суду за наклеп

Арбітри матчу 15-го туру Української Прем'єр-ліги "Львів" - "Колос" (0:2) написали пояснення скандального епізоду в комітет арбітрів, які будуть передані в Дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, повідомляє "Бомбардир".

Раніше наставник "Львова" Віталій Шумський заявив, що головний арбітр Віктор Копієвський покарав його жовтою карткою через зауваження на адресу четвертого судді Миколи Кривоносова з вимогою розмовляти українською мовою.

У свою чергу, за словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам і публічні претензії по ходу матчу.

Кривоносов навіть збирається подавати позов до суду за наклеп.

Раніше повідомлялося, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до голови УАФ Андрія Павелка щодо мовного інциденту.