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Англієць став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги, кому вдалося забити 35 м'ячів

Санчо увійшов в історію.

Джейдон Санчо (ліворуч)
Фото: EPA/UPG
Джейдон Санчо (ліворуч)

В рамках 22-го туру Бундесліги в Гельзенкірхені пройшло Рурське дербі – колишня команда українця Євгена Коноплянки "Шальке-04" приймала дортмундську "Боруссію".

Гості розтрощили господарів, забивши 4 "сухих" м'ячі. Відкрив рахунок на "Фельтінс-Арені" вінгер Джейдон Санчо.

Таким чином, англієць у віці 20 років, 10 місяців і 26 днів став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги, кому вдалося забити 35 голів.

У нинішньому сезоні Санчо забив 10 м'ячів і віддав 15 результативних передач в 29 матчах "Боруссії" у всіх турнірах.

Після 22 турів "джмелі" посідають шосте місце в Бундеслізі.

Минулого тижня підопічні Едіна Терзича зробили вагомий крок в сторону чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, в рамках першого матчу 1/8 фіналу обігравши на виїзді "Севілью" - 3:2.

Огляд матчу "Шальке" - "Боруссія".

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