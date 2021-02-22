Фото: EPA/UPG Джейдон Санчо (ліворуч)

В рамках 22-го туру Бундесліги в Гельзенкірхені пройшло Рурське дербі – колишня команда українця Євгена Коноплянки "Шальке-04" приймала дортмундську "Боруссію".

Гості розтрощили господарів, забивши 4 "сухих" м'ячі. Відкрив рахунок на "Фельтінс-Арені" вінгер Джейдон Санчо.

Таким чином, англієць у віці 20 років, 10 місяців і 26 днів став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги, кому вдалося забити 35 голів.

35 - Mit 20 Jahren, 10 Monaten und 26 Tagen ist @Sanchooo10 vom @BVB der jüngste Spieler der Bundesliga-Historie mit 35 Toren. Wunderkind. #S04BVB pic.twitter.com/nPYvKtUPlE — OptaFranz (@OptaFranz) February 20, 2021

У нинішньому сезоні Санчо забив 10 м'ячів і віддав 15 результативних передач в 29 матчах "Боруссії" у всіх турнірах.

Після 22 турів "джмелі" посідають шосте місце в Бундеслізі.

Минулого тижня підопічні Едіна Терзича зробили вагомий крок в сторону чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, в рамках першого матчу 1/8 фіналу обігравши на виїзді "Севілью" - 3:2.

Огляд матчу "Шальке" - "Боруссія".