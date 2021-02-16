Фото: EPA/UPG

У заключному матчі 21-го туру Бундесліги чемпіон і лідер поточної першості "Баварія" приймала 16-у команду - "Армінію".

Матч протікав драматично і завершився надрезультативною нічиєю - 3:3. Причому, після першого тайму гості вигравали 2:0, а на 49-й хвилині рахунок був вже 3:1 на їхню користь.

Але підопічні Ганса-Дітера Фліка вчасно включили на засніженому полі "Альянц Арені" форсаж і зуміли до 70-й хвилини рахунок зрівняти - 3:3.

Фото: EPA/UPG

На цьому команди і розійшлися.

Ця відносна невдача баварців не вплинула на їх лідируюче положення в турнірній таблиці - відрив, як і раніше значний, найближчий переслідувач РБ "Лейпциг" розташувався в п'яти очках від "Баварії".

У наступному турі мюнхенці зустрінуться у Франкфурті з третьою командою Бундесліги "Айнтрахтом".

Після цього матчу буде ясно, відродиться інтрига в чемпіонаті, чи ні.