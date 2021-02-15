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Російський і боснійський футбольні клуби влаштували масову бійку в матчі на тренувальному зборі

Рефері вирішив не продовжувати матч.

Фото: скриншот

На тренувальному зборі в Туреччині клуб російської Футбольної національної ліги (другий за значимістю і рівнем дивізіон) "Крила Рад" грав контрольний поєдинок проти боснійського "Бораца".

Суперники весь матч грали агресивно, немов це не товариський матч на зборах, а кваліфікація єврокубків: зносили, влітали в підкати, штовхалися і вели себе брудно.

І врешті-решт нерви футболістів обох клубів не витримали, і вони влаштували масове побоїще.

Після того, як пристрасті вляглися турецький рефері вирішив матч не продовжувати.

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