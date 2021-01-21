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Ексгравець "Реала" став першим професійним футболістом, придбаним за криптовалюту

Давид Барраль увійшов в історію футболу.

Колишній нападник "Реала" Давид Барраль став першим в світі футболістом, придбаним за криптовалюту, повідомляє Cryptonomist.

37-річний уродженець сонячної Андалусії за біткоіни перейшов з клубу Сегунди "Расинг" в "Інтер Мадрид", який представляє Сегунду Б (третій за силою дивізіон).

Це стало можливим завдяки тому, що спонсор клубу - компанія Criptan, позволяющая купувати криптовалюту з використанням рахунку в банку або кредитної карти.

Барраль починав свою професійну кар'єру в структурі "Реала", виступаючи в нижчих лігах за "Реал Мадрид C" і "Реал Мадрид Кастілья".

Також в його кар'єрі були хіхонський "Спортінг", "Леванте", "Гранада" і ряд зарубіжних клубів.

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