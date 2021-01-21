Ексгравець "Реала" став першим професійним футболістом, придбаним за криптовалюту

Колишній нападник "Реала" Давид Барраль став першим в світі футболістом, придбаним за криптовалюту, повідомляє Cryptonomist. 🚨 FICHAJE 🚨
David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!
Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn
🚨 FICHAJE 🚨
37-річний уродженець сонячної Андалусії за біткоіни перейшов з клубу Сегунди "Расинг" в "Інтер Мадрид", який представляє Сегунду Б (третій за силою дивізіон).
Це стало можливим завдяки тому, що спонсор клубу - компанія Criptan, позволяющая купувати криптовалюту з використанням рахунку в банку або кредитної карти.
Барраль починав свою професійну кар'єру в структурі "Реала", виступаючи в нижчих лігах за "Реал Мадрид C" і "Реал Мадрид Кастілья".
Також в його кар'єрі були хіхонський "Спортінг", "Леванте", "Гранада" і ряд зарубіжних клубів.