Рекордсмен Бундесліги за кількістю перемог підписав попередній контракт із "Реалом"

Це останній сезон Давида Алаби в "Баварії".

Захисник "Баварії" Давид Алаба підписав попередній контракт з "Реалом", кольори якого захищатиме в наступному сезоні, повідомляє Marca.

У червні 28-річний австрієць отримає статус вільного агента, після чого "Реал" підпише з ним повноцінний контракт на чотири роки із зарплатою 11 млн євро за сезон.

Давид вів переговори про продовження контракту з "Баварією", але сторони не змогли узгодити фінансові умови договору.

Також на агента Алаби виходили гранди Англійської прем'єр-ліги і ПСЖ, але футболіст одразу вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Разом з баварцями Алаба виграв 9 чемпіонських титулів Бундесліги, 2 кубки Ліги чемпіонів і 6 кубків Німеччини.

Крім того, Давид є рекордсменом Бундесліги за кількістю переможних матчів - 205. Для досягнення цієї позначки 28-річному австрійцю знадобилася 281 гра.