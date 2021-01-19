Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
ГоловнаСпорт

Рекордсмен Бундесліги за кількістю перемог підписав попередній контракт із "Реалом"

Це останній сезон Давида Алаби в "Баварії".

Рекордсмен Бундесліги за кількістю перемог підписав попередній контракт із "Реалом"
Давид Алаба
Фото: .marca.com

Захисник "Баварії" Давид Алаба підписав попередній контракт з "Реалом", кольори якого захищатиме в наступному сезоні, повідомляє Marca.

У червні 28-річний австрієць отримає статус вільного агента, після чого "Реал" підпише з ним повноцінний контракт на чотири роки із зарплатою 11 млн євро за сезон.

Давид вів переговори про продовження контракту з "Баварією", але сторони не змогли узгодити фінансові умови договору.

Також на агента Алаби виходили гранди Англійської прем'єр-ліги і ПСЖ, але футболіст одразу вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Разом з баварцями Алаба виграв 9 чемпіонських титулів Бундесліги, 2 кубки Ліги чемпіонів і 6 кубків Німеччини.

Крім того, Давид є рекордсменом Бундесліги за кількістю переможних матчів - 205. Для досягнення цієї позначки 28-річному австрійцю знадобилася 281 гра.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також